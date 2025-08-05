活佛轉世中央政府有最終決定權　西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

▲流亡至中印邊界的達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（5）日邀請西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登，就西藏自治區成立60週年經濟社會發展成就，與中外媒體進行詢答互動。面對達賴活佛轉世的問題，嘎瑪澤登強調，達賴喇嘛名號的歷史合法性源自中央政府，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，「轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算。」

▲西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登。（圖／翻攝國新網）

嘎瑪澤登指出，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照國家的法律法規來辦理，「中央政府具有最終決定權，這是廣大信教群眾堅守的信條，也是達賴轉世宗教儀軌、歷史定制的重要組成部分。」

至於藏語被移出西藏高考，學校也不再將藏語作為主要課程，嘎瑪澤登表示，基礎教育階段，藏語文課程設置不變、課程不減，「西藏考生依然可以報考普通高校的藏語文授課專業，由西藏自治區統一組織藏語文科目考試，成績合格即可報考。」

嘎瑪澤登指出，相關的政策調整後，西藏與其他各省區一樣，都實行「一張考試卷考試」，統一考試的科目為語文、數學、外語（英語、俄語、日語、法語、德語和西班牙語），選擇性考試的科目有思想政治、歷史、地理、物理、化學和生物學。

嘎瑪澤登強調，這有助於各族學生享有更加公平的高質量教育，有助於少數民族提高知識學習的能力，全面提升科學文化素質，為學生成才提供了更多機會，為學生進入高等院校學習提供了更多的選擇。