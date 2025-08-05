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籲民主國家團結挺台別對北京退縮　強生喊話台灣：我們與你們同在

▲▼第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日舉行。今年論壇特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」特別邀請英國前首相強生發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台出席由遠景基金會和外交部共同舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，並發表約22分鐘的開幕專題演講。他以俄烏戰爭為鑑，剖析俄國總統普丁選擇入侵烏克蘭的戰略錯誤，並強調台灣在全球供應鏈和民主價值上的重要性。他也對台灣的朋友說，今天他來這的目的就是告訴你們，「我們與你們同在」，你們站在對抗威權的最前線，我們支持你們。他並呼籲西方社會、美國、英國和歐洲各國勇敢站出來，不要因為想討好北京而退縮。

強生今（5日）演說時提到，發動戰爭比預測戰爭走向容易，只要回顧3年前就知道，一場戰爭能引爆多少預料之外的後果。儘管台灣不等於烏克蘭，但仍可從中吸取些教訓，當普丁在2022年2月入侵烏克蘭時，他並未預料，也未考慮過，俄羅斯會付出100萬人傷亡的代價，其中有25萬人死亡。他也沒想到在付出這麼慘重的代價後，仍只控制約18%的烏克蘭土地。他不曾想到烏克蘭人會如此英勇地抵抗，也沒想到他們會獲得西方如此堅定而慷慨的支持。

強生指出，這場戰爭對無辜的烏克蘭人是場悲劇，對世界是場災難，而對普丁而言，是徹底的失敗。他將被紀載到歷史，不是作為統一前蘇聯的人，也不是作為將烏克蘭重新納入莫斯科控制的人，而是一個因為傲慢與急躁，在烏克蘭人民心中點燃強烈民族情感與獨立意識的人。普丁不是讓俄羅斯驕傲的人，而是位賭上暴力，結果輸光一切的人，他將會失敗。

強生相信，白宮現在也認清普丁的真面目，而且極可能在短短時間內，那些透過購買俄羅斯能源，而間接資助戰爭的第三國，印度和中國將受到嚴厲的次級制裁。他不認為這些國家一開始有預料到，戰爭會讓他們自己也承受這般懲罰。

強生表示，他之所以談烏克蘭，不是因為台灣等同於烏克蘭，而是要強調，一旦擬發動暴力，就像開塞拉耶佛的第一槍（引發一戰的事件），恐帶給你自己和全世界災難。這也是為何，我們要以台灣人民所期望的方式解決當前問題，如同剛才總統所說，必須以英國人和世界人民所期望的方式來處理，那就是在台灣海峽、兩岸，必須進行和平對話。

強生認為，應該詢問北京當局，征服台灣真的對你們這麼重要嗎？若全球將因此承受如此嚴重的後果，真的值得嗎？真的有必要讓中國共產黨統治華人社會每個階層和地方嗎？難道不能有地方仍保留其特色？當然可以。對北京來說，就有個充滿創新、科技高度發達的社會在旁邊，且大量投資於中國。

同時，強生指出，他想對台灣的朋友說，今天他來這的目的就是告訴你們，「我們與你們同在」，你們站在對抗威權的最前線，我們支持你們。基於戰略角度，沒有人希望看到區域力量失衡所帶來的混亂、不確定性與戰爭，也沒有人希望看到中國主導第一島鏈。我們也要從經濟角度支持台灣，因為台灣在全球供應鏈扮演重要角色，特別是在晶片產業。

強生強調，隨著中國對台灣施加越來越大的壓力，希望所有人——西方社會、美國、英國和歐洲各國，都能勇敢站出來，不要因為想討好北京而退縮，應站在台灣這一邊，深化我們經濟夥伴關係，這才是在台灣面對日益增加的壓力時，我們應該做的事情。

強生提到，他在台灣度過了段美好時光，昨晚去了鼎泰豐，那裡人滿為患，大家吃得餃子種類比他一生中見過的還多，簡直就是座餃子聖殿。他還遇到位朋友，一位約6年前幫助他開設倫敦第一家鼎泰豐餐廳，那時他還嘗試包餃子，但當然失敗了。如今已有三間鼎泰豐在倫敦開業，顯示台灣在國際上的影響力正不斷擴散，英國和台灣間的貿易也不斷快速成長中，光今年雙邊貿易額就達到90億英鎊，像是金融服務業、約翰走路（Johnnie Walker）也非常熱銷，對蘇格蘭經濟很有益。因此，我們應該進一步加強雙邊經濟合作夥伴關係，事實上我們正在這麼做，英國駐台辦事處人力充足、運作活躍。

最後，強生強調，「我們支持你們，最根本重要的原因是我們共享相同的價值觀。」英國與台灣都是海島民主國家，都理解自由不僅是件美好的事，也有助於打造更先進的晶片。我們支持你們，因為我們都懂自由本身就是件美好的事、一件值得珍惜的事。強生也感謝台灣和台灣人的勇氣，感謝你們在這艱難危險的地區為自由而戰，「我們會支持你們，讓我們一起為自由而戰」。

▲▼第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日舉行。今年論壇特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼英國前首相強生出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼英國前首相強生出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（圖／記者湯興漢攝）

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