2中國公民在柬被殺害拋屍！7嫌都是「自己人」　中使館：嚴懲兇手

▲ 2名中國公民在柬埔寨被殺害，7名中嫌犯落網全部都是中國籍 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

又有中國公民在柬埔寨遭殺害，根據柬埔寨國家警察總署刑事警察總局發佈通報稱，兩名中國公民在柬埔寨西哈努克省的一家酒店失蹤，數日後兩人的屍體在河中被發現，事件引發關注。當地警方已經抓到7名嫌疑人，全部都是中國籍男性。

根據陸媒《南都N視頻》報導，當地時間8月4日，柬埔寨國家警察總署刑事警察總局發佈通報稱，中國籍受害者ZHANG RUJU（女，43歲）和DONG YUANYUAN（男，39歲）7月18日在西哈努克省西哈努克市的一家酒店失蹤。7月23日，警方在乾丹省戈通縣某村的巴薩河中發現兩名受害者的遺體，確認遭人殺害並且棄屍河中。

柬埔寨國家警察總署刑事警察總局正式發布通報指出，兩名死者為一男一女，確認遭他人殺害。案發後，柬埔寨國家警察總署刑事警察總局局長指揮，該局副局長等人帶隊，聯合西哈努克省警察局和乾拉省警察局，依法展開專業調查，成功鎖定涉案嫌疑人的身份及藏匿地點。

警方已分別於當地時間7月31日和8月2日逮捕嫌疑人共七名。讓人驚訝的是，七名嫌疑人全部都是中國籍男性，除一人年齡不詳外，其餘六人的年齡在32至48歲之間，至於案發動機還在釐清中。

中國駐柬埔寨使館也4日發出聲明，柬埔寨金邊、乾拉省先後發生兩起涉中國公民命案。中國駐柬使館第一時間向柬方提出交涉，敦促柬警方盡快破案、抓捕嫌犯、嚴懲兇手，切實保護在柬中國公民生命財產安全。

目前，刑事警察總局已將上述七名嫌疑人移交西哈努克省警察局，相關案件依法進行進一步處理。