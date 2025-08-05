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面試完接到威脅電話！大企業「離譜待遇」他聽傻：認真嚇到了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近去某大企業面試，明明約下午四點面試，他卻等了整整兩小時。好不容易有人接待，他便詢問工資等細節，結果不僅低於基本薪資，還無勞健保、年終，月休僅六天。最傻眼的是，事後他只是分享面試經歷，卻接到威脅狂罵的電話，「認真說我嚇到了…我不知道我自己會不會像他說的被殺掉之類的。」

原PO在Dcard發文「現在居然有低於基本薪資的工作」，文中表示他最近去面試，期間無語到不行。首先，原本應該下午四點開始的面試，他在現場等待了兩小時，才有人帶他面試，但對方卻說「我們也不算什麼面試官，面試人員大概要等一陣子才會來」，並告知工資大約兩萬七，五年調薪一次，每次調薪一千元。

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後來原PO心想要直接向面試官確認，又坐了兩小時才等到對方，豈料得知的待遇更糟糕，「他跟我說，之後的薪資都會是兩萬七，月休6天，沒有勞健保，中打需一分鐘50字以上，月休六天超過六天需扣錢（請一次扣1500），沒有年終獎金…」

對於這些極為不合理的條件，他提出質疑，表示政府的勞基法規定明確，薪資不能低於兩萬八，並且必須提供勞健保及一例一休的制度。然而，對方並不理會這些規定，直接告訴他「抱歉你不適合我們公司，我們請不了你這尊大佛。」

事後，原PO將事情的來龍去脈打出來，也附上面試錄音，沒想到他卻接到咒罵電話，不僅對他飆三字經、五字經，還直呼「才23歲就學會舉報喔？你覺得財務值多少錢？」「小心我找人弄你，我把你全家都殺了。」

原PO忍不住傻眼，「認真說我嚇到了…我不知道我自己會不會像他說的被殺掉之類的…」明明自己僅是想確認這家公司是否符合基本的勞基法規定，結果卻遭遇如此不合理的對待。

看到貼文後，其他人紛紛搖頭，「很難想像這是大企業會有的情況，辛苦了，如果通話有錄音也可以蒐證告對方了吧？好扯」、「這公司真的欠檢舉，不符合勞基法還這麼大聲」、「檢舉提告，反正證據都有了，再來個精神賠償」、「居然打電話罵人，是黑社會吧！要不要去報警」、「我也會害怕，畢竟他們手上有我們求職者很多個資。」

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