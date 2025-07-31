日本17歲蛇蠍少女「設局仙人跳」！敲詐3男開房　得手30萬

▲日本一名17歲少女夥同另外3名男子，多次仙人跳多名男子得逞。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市發生仙人跳事件，共有3名男子受害，而策劃這3起恐嚇勒索的4名嫌犯已經被警方逮捕。警方指出，4人會先派出17歲少女設局約男子開房，隨後再以「跟未成年開房是犯罪」的理由恐嚇被害人，勒索金錢，不法所得高達145萬日幣（約新台幣30萬）。

根據《北海道放送》報導，被警方第3度逮捕的4人分別是27歲的木村優太、21歲的澤田海翔、17歲的少女以及22歲的公司職員佐佐木椎磨。4人利用未成年少女設局，透過社群媒體誘騙被害男性進入酒店，再恐嚇勒索。

警方透露，4人2月透過社群媒體鎖定一名22歲男子，少女先將他約到札幌市白石區見面後，其他3名男子趁機衝出，並恐嚇被害男子，要求支付現金50萬日圓（約新台幣10萬）。

4名嫌犯3月又再度以相同手法誘騙一名27歲男子到飯店開房，隨後威嚇對方，「你跟未成年一起進飯店了，只能報警或是用錢解決」，並要求支付10萬日圓（約新台幣2萬）。同年5月，4人再度仙人跳另一名24歲男子，並向對方稱，「她是未成年，所以你已經涉及犯罪。如果被你的家人和公司知道，會毀了你的一生」，要求對方支付80萬日幣（約新台幣16萬）現金以及價值5萬日圓（約新台幣1萬）的電子貨幣。

警方指出，4名嫌犯涉嫌以相同手法進行多次恐嚇勒索，並已因類似案件第3次被逮捕，共計不法所得高達145萬日幣（約新台幣30萬）。至於4人是否認罪，目前警方尚未公開相關細節，不過也在深入追查是否仍有其他受害者。