女員工面試錄取「到職找人頂包」！老闆見陌生女瞬間傻了：妳是誰

▲大閘蟹店家找了一名女子來面試，錄取後來的卻是另一人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

通常求職者面試上以後，都會自己前去上班。不過，香港一間大閘蟹專賣店近日碰上離奇的情況，日前經過面試，選中了一名女性求職者，到職當天來的卻是另一名陌生女子，讓店家覺得滿頭問號。貼文在Threads上曝光後，立即引發討論。

這間店家的業者在Threads上分享離奇的情況，近日透過面試，找了一名女員工來上班，怎料到職日當天，來店裡的卻是另一名陌生女子，讓他感到相當驚訝，也根本不清楚對方的來歷。

業者後續追問求職者，對方還想要隱瞞，一直佯稱是本人，直到發現真的瞞不住，才坦承已經另找工作，至於到店裡的女子，則是自己的表妹。

此外，求職的女子還反過來勸業者，表妹雖然剛離職，但很年輕、工作又勤快，希望業者可以錄取表妹。不過，由於從來沒碰過這種奇葩事，業者想都沒想便直接拒絕，也立即要求表妹離開。

業者除了傻眼以外，也不禁詢問網友，是否曾碰過這種情況，「真的連這種奇怪的事情都有。」對於業者碰到的情況，不少香港網友猜測，「幫人找工作收回扣」、「是不是黑工」、「一定不是香港人」、「懷疑他表妹沒有身分證」、「根本就當你是白癡。」