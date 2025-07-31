基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

▲基隆市政府。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

張姓男子因不滿市府道路工程，於今年3月撥打「1999」市民服務專線，不僅要求轉告市長謝國樑「別動歪腦筋」，更脫口揚言「到市府砍殺他」、「開始殺人」等激烈言詞。經檢方調查後，今（31日）依《刑法》恐嚇公眾罪起訴張男。至於針對市長恐嚇部分，由於謝國樑表示「未因此感到畏懼」，檢方認定不構成恐嚇危害安全罪。

檢警查出，張男於3月14日上午7時許，從住家市話撥打1999專線，接通後對接線人員說出：「我警告你喔，麻煩你跟謝國樑講清楚，國家新城上面是水源區，他再動歪腦筋、動歪主意，我就去基隆市政府砍殺他」、「不要跟我開玩笑，鄭重警告你，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市府開始殺人，有種你去告我」等語，語帶威脅。

警方隨後循線查出張男身分，通知其到案說明，張應訊時坦承曾撥打該通電話，並遭警方移送法辦，檢察官審理時，調閱1999專線錄音與書面譯文，並參酌市府政風處人員及謝國樑的證詞，認定張男涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪。

至於張威脅市長部分，由於謝國樑在偵訊時證稱，雖知悉有人透過1999專線進行恐嚇，但因不清楚具體內容而未感到畏懼，檢方認定此部分不符合《刑法》第305條恐嚇危害安全罪之構成要件。