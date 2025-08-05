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請老公換尿布！婆婆阻止「哪有爸爸幫寶寶換的」　她1句回擊網大讚

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO無奈，「感覺小孩生出來以後就我一個人的事了。」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「感覺小孩生出來以後就我一個人的事了。」一名網友發文表示，從懷孕以來，她就沒有去剪過頭髮，所以生完孩子後，她就和設計師約好時間，要去整理頭髮，豈料公婆得知後，卻一直念，「說我頭髮比小孩重要、說我不檢點」。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在臉書粉專「靠北婚姻」上投稿，她透露自己曾懷孕到生完小孩，一次頭髮都沒剪過，日前公婆說要到家裡幫忙顧小孩，所以她就問先生說「太好了，那我能去剪頭髮嗎？」老公也說「你去吧，小孩我跟爸媽會顧」。

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原PO說，她前一晚就跟公婆說好，「他們也沒有說話，我就當默認了」，而她也開心的和設計師約時間。不過到了當天，她因為睡過頭，所以急急忙忙要出門，於是告訴公婆「爸媽，那寶寶尿布衣服都給你們換，我先出門了」。

然而，這時公公卻說「為什麼你不幫寶寶換尿布、衣服再出門？」原PO就說「我趕著出門！」公公又說「換完再出門，換就一下的事。」於是原PO便說，「那我叫我老公換。」婆婆聽到後則回，「哪有爸爸幫寶寶換的？我們家沒有這種事」。

聞言，原PO丟下一句「哦，那我家有」便出門了，結果因為這件事，「我被公婆嫌棄到寶寶一歲還在念！說我頭髮比小孩重要、說我不檢點、說我不夠愛小孩，感覺小孩生出來以後就我一個人的事了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這公婆我也是服了，什麼不檢點？什麼他家男人沒在換尿布」、「為什麼爸爸換尿布就是媽媽不愛小孩，那媽媽換尿布那些時間，她怎沒酸是爸爸不愛小孩」、「公婆是沒有義務幫忙，要換成是老公，等於就是廢物」、「老公如果在家，是在忙什麼的？才一個下午也照顧不了嗎」。也有網友直呼，「你回答的那句，你家有，我覺得很讚！什麼叫作哪有爸爸幫寶寶換的！這是什麼古板的觀念」。

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