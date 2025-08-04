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以前不太聊天！婆婆「突然變熱情」她納悶　網驚不對勁：很明顯

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲婆婆突然對原PO很熱情。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼婆婆要跟我這麼親？我跟現任老公沒有生小孩。」一名網友發文表示，婆婆不只她一個媳婦，之前和妯娌住了十年左右，結果後來因為吵架就搬出去住，而這一個月來，婆婆對她態度大轉變，變得非常熱情，這是為什麼？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆原本和妯娌住了十年左右，但雙方最近吵架，所以婆婆就搬走、一個人住。這個月以來，婆婆突然對她很熱情，一直找她聊天，但「以前跟另外一個媳婦住在一起，（夫妻倆）去看婆婆，她不怎麼跟我聊天」。

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原PO說，她一個禮拜要上6天班，結果有次老公假日去看婆婆，婆婆還問說「怎麼沒帶你老婆來看我？」原PO透露，她是二婚，她跟前夫的小孩並沒有給婆婆帶過，他們也沒有住在一起過，「為什麼婆婆要跟我這麼親？我跟現任老公沒有生小孩」。

結果貼文曝光後，不少網友都認為，「小心她想搬來你們家住，讓你服侍她」、「會不會是想跟你住」、「跟你示好，想跟你們住」、「很明顯是要賴給你了」、「小心有目的」、「跟你親近是在試水溫，看你接受度如何」、「很擺明就是想要跟你打好關係，然後看能不能去你家住」、「就是要你被她綁住，遠離點」。話題引發討論。

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