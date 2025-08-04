搭機隔壁2孩哭鬧「忍不住摀耳朵」　家長跳針狂嗆：怕吵不要出門

▲遇到小孩哭鬧很崩潰。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

搭乘飛機時，很多人都對於小孩哭鬧而感到困擾，近日就有網友搭飛機回台灣，隔壁坐著一對夫妻，帶著兩個約2-4歲的小孩，引擎發動後小孩狂哭，家長安撫也沒用，於是他用手遮住耳朵，竟被家長嗆「沒生過小孩的？小孩哭怎麼了啦？怕吵不要出門啊！」直到空服員出面處理，家長仍對原PO大聲嚷嚷。

該名網友在Dcard發文，隔壁座位的兩個小孩不僅將鞋子、零食丟到走道，還在飛機引擎啟動後大聲哭鬧，全程超過30分鐘，雖然父母有試著安撫，但仍無效，周圍的乘客不耐煩看向小孩，他則是用手摀住耳朵，跟小孩的爸爸對到眼時，被嗆「怎樣？沒生過小孩的？小孩哭怎麼了啦？」

原PO解釋，只是因為有點吵，被影響到，沒有其他意思，但家長仍不斷吼，「怕吵不要出門啊！你小時候爸媽帶你出去，你都不會哭嗎？」直到空服員上前關心，小孩的爸爸依然情緒激動地說「有問題去跟空服員講啊！」

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原PO事後反省，當下摀住耳朵是因為很吵很尖銳，也許當下表情不太美麗，不過他強調，自己並沒有厭童，「被吵到真的很難保持愉悅表情」，以往搭飛機遇過小孩哭鬧，大多數家長都會向旁人致歉，或主動尋求協助，「摀住耳朵是否算是冒犯？當下應該怎麼處理或反應會比較恰當？」

貼文曝光，網友認為家長的情緒控管不太好，「摀住耳朵沒問題，但那個爸爸第一句就這麼嗆，我覺得不管說什麼對方都會不爽」、「小孩因為耳壓變化哭滿正常的，但亂丟東西這事就不OK，那對夫妻的態度也有問題」、「可以理解父母帶小孩出門理智線容易斷線，但是小孩在鬧，第一反應不是給人家添麻煩覺得抱歉，而是理所當然要求給同理心，這對父母小孩生兩個了還這麼巨嬰？」