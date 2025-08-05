試做安親老師！她1天就嚇跑「環境差、領最低薪」：還要防老鳥

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我是真的投入了一整天的勞力與時間，並不是志工，也不是來參觀的。」一名女網友最近試了一份新工作，是國小安親老師，結果受到各種衝擊，環境差、要帶的學生多、領最低薪資、變相加班。思考整晚後，她決定不做，便猶豫該不該討要一天的薪資，貼文引發眾人議論。

原PO在Dcard發文「#請益 安親老師工作一天離職」，說自己新接手一份安親班老師工作，第一天從早上八點到晚上六點忙碌不堪，一開始就要獨自照顧20位小學生，期間教室悶熱、孩子吵鬧，幾乎無法控制。更糟的是，她本應該接受培訓，卻被丟包到隔壁教室自主上課，導致第一天就身心俱疲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午她又被交代設定列印機、出考卷，帶她的老師還「暗示」她快逃，透露主任對教案排版吹毛求疵，曾經為了做考卷忙到凌晨一點。工作不僅壓力大、冷氣壞、廁所髒，薪水也只有最低工資，每項教學內容還要老師自行設計，就連學生的暑假作業也得自己發想，還可能被資深老師丟包工作。

最終她回家思考一整晚決定不做了，但仍想詢問第一天的薪資是否會計算。她強調自己確實參與教學、完成指派工作，「並不是志工，也不是來參觀的」，結果主任卻只回了一張貼圖，讓她覺得被敷衍。

看到貼文後，留言處一陣譁然，「這什麼恐怖的工作⋯」、「當然要一天的薪水啊！畢竟自己也有付出勞力」、「29500不如去跑外送」、「安親班工作根本就不是人做的，除非真的很喜歡小孩&喜歡這類型的工作，才有辦法做很久」、「妳說的這些真的超有感，有被安親班（補習班）這個行業衝康過，才知道一些內幕、黑暗面。」