川普出招！歐巴馬被控「通俄門造假」　司法部長下令大陪審團調查

▲美國總統川普、前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）日前下令，針對民主黨籍前總統歐巴馬政府官員2016年美國大選期間涉嫌編造俄羅斯干預大選的指控，啟動大陪審團調查程序。此舉引發政壇震撼，被視為川普政府對歐巴馬時期官員的進一步追究行動。

根據《國會山報》、《路透社》，福斯新聞（Fox News）指出，龐蒂已指示一名尚未公開姓名的聯邦檢察官，負責處理此案，並可能將司法部所掌握的證據提交給大陪審團，視情況是否提出刑事起訴。司法部發言人目前對此拒絕評論。

此次調查焦點圍繞前國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）近日解密的一批文件。她聲稱，這些資料顯示歐巴馬政府高層涉嫌「叛國陰謀」，蓄意編造俄羅斯干預選舉的情報，以破壞當時的共和黨候選人川普（Donald Trump）選情。加巴德進一步表示，將相關官員移交司法部，尋求刑事追訴。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）聲援加巴德，「腐敗的情報官員在民主黨以及可能是歐巴馬的授意下，將情資武器化，企圖顛覆川普政府，破壞憲政秩序。」川普本人更公開指控歐巴馬犯下叛國罪，稱對方蓄意栽贓、企圖連結他與俄羅斯，以影響2016年大選。

然而，這些指控也受到前官員強烈反駁。前美國國家情報總監克拉珀（James Clapper）稱相關說法「完全虛假、毫無根據」。歐巴馬辦公室也罕見發聲明，痛批川普與加巴德的言論是「荒謬且政治動機濃厚的轉移焦點手段」。

事實上，美國情報界2017年1月發表評估報告，指出俄羅斯曾試圖透過社群媒體操作、駭客攻擊及網軍農場，干擾2016年美國大選，並對川普表現出友好態度。該報告同時指出，雖然俄方行動實際影響有限，並無證據顯示選舉結果因此被改變。俄羅斯政府則一貫否認干預美國選舉。

目前尚無明確證據顯示歐巴馬政府在相關情事上有任何不當行為，加巴德所公開的文件也未顯示情報機構在調查俄羅斯干預行動時存在重大違規。不過，川普政府堅持徹查，強調有必要向美國民眾揭露真相，避免政府體制遭到濫權利用。