不能再說謝謝！川普逼李在明「在台海議題表態」：從美中之間選邊站

▲美國總統川普可能要求南韓總統李在明，針對台海議題明確表態。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普1日公布南韓對等關稅調降至15%，並表示將在2周內接見南韓總統李在明。不過，李在明先前「親中」印象強烈，拒絕針對台海議題表態，更戲謔表示等到外星人侵略地球再來想辦法。對此，南韓政府高層證實，針對會談的事前接洽，美方要求李在明必須在美國、中國之間選邊站，並在台海議題上表態。

南韓李在明政府未來恐怕無法再維持「三角策略」！根據韓媒《東亞日報》，李在明有可能8月內訪美與川普進行會談，然而隨著北京當局不斷向台灣施壓，加上美國中情局（CIA）預測中共可能於2027年侵台，面對駐韓美軍裁撤與否和防務目標的轉變，南韓政府高層關係人士昨（4）日證實，美國已經在事前洽談中要求李在明政府針對台灣議題表態。

▲南韓總統李在明7月3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）

一旦台海爆發戰事，南韓將從中扮演什麼角色，是否能透過後勤補給協助運輸武器，甚至直接派南韓軍隊協防台灣？對此，南韓政府高層關係人士指出，「針對（台海情勢），韓美雙方正在進行各種協商。尤其五角大廈（美國國防部），更針對台海情勢與駐韓美軍角色調整，先後向我國（南韓）提出各種要求。」

南韓政府高層關係人士解釋，「（美國對於南韓的要求事項）恐怕已非單純是釋出訊息的這種表態舉動。」

報導指出，李在明當選就任南韓總統前後，曾有3次針對台海情勢表達消極態度。

▲李在明去年3月22日前往忠清南道唐津市造勢，痛批尹錫悅政府介入兩岸關係。（圖／達志影像）

2024年3月，李在明以共同民主黨黨代表身分前往忠清南道唐津市為國會議員選舉輔選造勢時曾表示，「對中國說『謝謝』（特別以中文發音）、對台灣也說『謝謝』就好了，為何（尹錫悅政府）要介入兩岸問題？」

這段談話更在今年南韓總統選舉（尹錫悅被罷免後的補選），成為國民力量等反對陣營的談資。今年5月，李在明前往大邱造勢時更回應，「台灣和中國是否爆發戰爭，到底和我們有什麼關係？難道我有說錯話嗎？」

今年5月，李在明以共同民主黨總統候選人身分接受《時代雜誌》專訪，媒體提問一旦中國侵略台灣時，南韓是否參戰。豈料，他卻以戲謔的口吻表示，「等到外星人來侵略地球時，我再來想辦法。」

▲南韓總統李在明上任後，恐怕無法再消極應對台海問題。（圖／達志影像）

《東亞日報》分析，過往南韓針對美中競爭抱持著「安美經中」的態度（國防安全靠美國保護、經濟發展倚賴中國），不過隨著川普政府上任，恐怕無法再容忍南韓李在明政府消極應對台海議題的態度，要求南韓必須「在美國、中國之間」選邊站，並比照日本與澳洲等印太地區盟友，在台海緊張情勢升溫時，提供美國必要的援助。

根據英媒《金融時報》今年6月報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）就曾要求日本與澳洲表態，說明一旦美國與中國因台海問題爆發戰爭時，能夠扮演何種角色。

據悉，川普政府強烈要求南韓針對台海問題表態，未來勢必將與南韓產生摩擦，因為南韓先前在美韓會談、美日韓會談時，針對台灣海峽、南海等議題僅表示，「反對（中國）單方面變更現狀」，如今針對駐韓美軍協防目標與任務的改變，美國將要求南韓積極在印太地區扮演關鍵角色，而南韓政府則擔憂會對韓中關係帶來負面影響，並弱化對北韓（朝鮮）的防禦態勢。