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詐騙新招曝光！　行李吊牌、登機證千萬別亂丟

▲▼行李箱吊牌。（圖／VCG）

▲有詐騙集團專門撿拾旅客遺棄的吊牌，冒領遺失物賠償金。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

行李吊牌也會成為詐騙工具？一名自稱達美航空（Delta Air Lines）行李理賠經理的機場員工在Reddit論壇發文警告，近期有詐騙集團專門撿拾旅客遺棄的吊牌，冒領遺失物賠償金，導致真正失主求償困難，他呼籲大家「離開機場再撕吊牌」。

根據《紐約郵報》報導，這位員工指出，近期部門接獲大量可疑理賠申請，調查後發現，詐騙者會在行李提領區觀察，鎖定正在拆吊牌的旅客，再利用吊牌上的航班與個資進行理賠申請。他提醒，「這些吊牌上的資訊，足以讓人偽造整趟行程，進而向航空公司詐領賠償。」

貼文建議旅客應等到回家或離開機場再拆除吊牌，也不要在飯店房間亂丟，以免讓有心人士有機可乘。

這則貼文發布後，在Reddit上吸引超過2000則留言。不少網友分享經驗表示，不只行李吊牌，連登機證都可能被不法分子利用。也有人笑說，「以前懶得拆吊牌，沒想到竟然意外避開詐騙。」

有網友指出，日本機場早已設置「吊牌回收箱」，顯見這類風險早被關注。也有自稱飯店前員工的人留言警告，「曾遇過有人在房內撿吊牌轉賣或冒用，不可掉以輕心！」

專家提醒，旅客應妥善處理旅程中所產生的票證與標籤，特別是含有個人資訊的部分，以避免淪為詐騙工具。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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