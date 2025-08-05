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4千億美元投資美國會掏空台灣？財經網美解釋了：不要聽信誤導

▲▼美國總統川普8月1日公布對等關稅新稅率，台灣稅率為20%。台股今早開盤後大跌，之後跌幅收斂。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊。（圖／記者李毓康攝）

▲美國總統川普。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日「投資美國4000億美元」話題在台引發爭議，不少人憂心「會不會掏空三代台灣人的努力」，對此財經網美胡采蘋在粉專以日韓作為比較，指出這根本不是送錢出去，而是像美版「一帶一路」，貸款還能賺利息，「別再聽信誤導了啦！」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，以韓國為例，他們承諾投資美國3500億美元，其實是「擔保貸款」，由韓國政府金融機構提供資金給本國企業去美國投資，股權投入比例不到5%。「日本投資5500億美元」情況也類似，真正股權投資僅1%~2%，剩下的是貸款。「貸款可以生利息，債權還是我們的！」她舉例韓國最多只真的投175億美元，其餘都是可回收的貸款。

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她笑呼，「這就是美國的『反向一帶一路』計畫吧！」也就是讓外國企業到美國投資，資金由母國金融機構負責。這跟台灣央行買美債的邏輯一樣，「你以為是在搬錢給美國，其實是在幫台灣企業吸收美金，還可以拿利息！」

對於「三代人努力付之一炬」這種說法，她直言誤導性很高，「第一個誤導性在於，貸款給美國或投資美國，並不是送錢給人家，我們還是有債權、有利息拿，錢還是我們的，債務人還是要還。」

至於第二個誤導性，胡采蘋指出，投資是一個商業機會，「大家是比眼光、比執行力，如果各國都去投資美國，美國真的大發了，日韓都有投資，只有台灣沒投資，那你的風險就是完全錯過了這一波『反向一帶一路美國大投資潮』。」

她直呼，希望所投資的公司趕快在美國IPO，「我也希望台灣人不要聽信誤導，到時候後悔莫及，那樣三代台灣人的努力才是要付之一炬了吧！」

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