陌生狗在公園狂吠求關注　男跟著走進樹林發現「2名昏迷男女」

▲男子因為狗狗意外救了2個人。（圖／翻攝自Facebook／Ellgene Thynes）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名男子在公園遛狗時，注意到一隻陌生狗狗不斷靠近他，拼命想引起他的注意，後來他察覺狗狗似乎有事情想告訴他，便跟著狗前往樹林中，結果在一個露營帳篷中發現2名昏迷男女，趕緊幫忙報案。

男子泰恩斯(Gary Thynes)7月29日在匹茲堡公園遛狗時，與一隻靈犬相遇，最後救了2名陷入昏迷中的陌生人。泰恩斯表示，他在和自己的寵物犬玩耍時，注意到有另外一隻狗狗想靠近他，試圖引起他的注意。

Gary Thynes was playing with his dog at a North Pittsburgh park when a dog ran up to him, and it seemed like he was trying to get his attention. He would bark, take a few steps then do it over, so Gary followed him. He brought him to a tent in the woods where a man and a woman… pic.twitter.com/Llo6VPOebW — Robbie Mouton (@mcgmouton57) August 2, 2025

泰恩斯表示，「狗狗會走到我搆不到牠的地方，然後吠叫、轉圈，走個幾步後，又轉身、吠叫個幾聲，感覺在故意引起我的注意，我突然有種感覺，覺得應該跟著牠」。

泰恩斯跟著狗狗來到一處樹林中，在營地中先發現一名倒在地上的男子，他試圖叫醒對方但是無法，後來又發現一名女子倒在帳篷中，2人都沒有反應，所以他立即報警。

匹茲堡警方表示，這對昏迷男女已被送到當地醫院，正在康復中，同時感謝泰恩斯與狗狗的英勇行動，救了這2人。泰恩斯則把功勞全都歸功於狗狗，由於警方說要把這隻小狗送到動物收容所中，所以他決定帶回家幫忙照顧，直到狗狗的主人康復。