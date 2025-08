陌生狗在公園狂吠求關注　男跟著走進樹林發現「2名昏迷男女」

▲男子因為狗狗意外救了2個人。(圖/翻攝自Facebook/Ellgene Thynes)

記者李振慧/綜合報導

美國賓州一名男子在公園遛狗時,注意到一隻陌生狗狗不斷靠近他,拼命想引起他的注意,後來他察覺狗狗似乎有事情想告訴他,便跟著狗前往樹林中,結果在一個露營帳篷中發現2名昏迷男女,趕緊幫忙報案。

男子泰恩斯(Gary Thynes)7月29日在匹茲堡公園遛狗時,與一隻靈犬相遇,最後救了2名陷入昏迷中的陌生人。泰恩斯表示,他在和自己的寵物犬玩耍時,注意到有另外一隻狗狗想靠近他,試圖引起他的注意。

