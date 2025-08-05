不給錢就加稅！川普把貿易夥伴「當人質」　學者轟：全球性勒索

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，川普關稅威脅已經變成一場冷酷的現金遊戲，他試圖利用美國經濟實力，誘勸其他國家進行數十億美元的投資，換取保住進入美國市場的機會。內文更引述專家說法形容，川普談判策略簡直就是全球性勒索，而貿易夥伴的承諾也讓人懷疑，川普究竟是在跟「貿易夥伴」還是「貿易人質」談判。

報導指出，川普第2任期的貿易議程與他1987年出版著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）高度呼應，基本上就是要求貿易夥伴以投資形式給錢，否則就會面臨天文數字一般的高額關稅。

以談到15%稅率的3大經濟體為例，南韓同意在美投資3500億美元，並且採購1000億美元液化天然氣（LNG）；日本答應在能源、半導體、關鍵礦業等對美投資5500億美元；歐盟也同意對美投資6000億美元，同時採購價值7500億美元的能源。

對於貿易專家來說，這些承諾引發了一個問題，也就是川普究竟是在跟「貿易夥伴」還是「貿易人質」談判。

▲川普的貿易政策招致學界批評。（圖／路透）



右翼智庫「卡托研究所」（Cato Institute）經濟學家林西科姆（Scott Lincicome）直言，「這無疑是全球性的勒索。事實是，川普正在利用美國關稅政策，把這些條款有效強加在不太情願的參與者身上。」

不過，這些非正式承諾的模糊性似乎顯示，各國也可能尋求有創意的方式逃避關稅。因為儘管關稅相對容易執行，投資與採購承諾卻沒那麼容易監督。舉例而言，川普第1任期與中國貿易戰所達成的協議，就包括中國購買美國農產品的承諾，至今卻從未兌現。該協議確實有一個執行機制，但如今被證明無效。

NGO外交關係協會（Council on Foreign Relations）主席傅洛曼（Michael Froman）曾在歐巴馬政府時期擔任首席貿易談判代表。他說，「我認為還有很多問題，包括那些宣布承諾的國家，都在質疑這些承諾實際上到底意味著什麼

。它是可執行的嗎？如果他們在一段特定時間內沒有提供一定數量的投資，關稅會恢復嗎？」

▲川普與歐盟委員會主席馮德萊恩，宣布達成貿易協議時握手。（圖／路透）



哥倫比亞商學院（CBS）談判策略教授艾姆斯（Daniel Ames）表示，川普對待貿易協議的方法，似乎直接來自於他身為商人及房地產開發商的經歷。川普以擾亂對手的能力惡名昭彰，手段包括極低的出價、令人眼花撩亂的推銷，以及利用弱點獲得籌碼的能力。

不過艾姆斯也指出，日韓與歐盟公布承諾時，也可能是為了迎合川普的虛榮心，「川普是一名極有天賦的故事講述者，而我認為，當他的對手認知到這一點，就可能加以利用。如果你跟一個自戀者談判，你會試圖讓他們感覺自己贏了。」