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大陸 大陸焦點 特派現場

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走　當地村民幫挖地洞掏回

記者魏有德／綜合報導

大陸一名網友3日在個人社群上發文稱，他們在川西自駕旅遊時，遇到土撥鼠將車鑰匙「拔走」，幸好有當地的村民一起，「掘地三尺幫著一起尋找。」文章迅速在網路上傳開，不少網友質疑事件真偽，懷疑是要「蹭流量」。事後，這名遊客「狗哥」自清，表明真有其事，只是「拔走」是誇飾，其實是掛在腰間被「叼走」。

▲大陸遊客在川西自駕遊時，車鑰匙被土撥鼠叼走，附近村民幫忙挖洞尋找。（圖／翻攝封面新聞）

▲大陸遊客在川西自駕遊時，車鑰匙被土撥鼠叼走，附近村民幫忙挖洞尋找。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，視頻（影片）發佈者「狗哥」說自己是嚮導、攝影師，8月2日下午，他和朋友們開車，在甘孜理塘縣格聶鎮下則通村附近，被土撥鼠「拔走」車鑰匙，並叼回了洞內，現場還有很多村民們，也一起掘地三尺幫忙尋找。

部分網友質疑，土撥鼠怎麼可能「拔走」車鑰匙，狗哥則回應稱，拔走車鑰匙是他發影片時誇張的說法，實際上，是車主的車鑰匙放在衣服上，土撥鼠順勢「叼走」鑰匙，並非直接從車上拔走。

▲大陸遊客在川西自駕遊時，車鑰匙被土撥鼠叼走，附近村民幫忙挖洞尋找。（圖／翻攝封面新聞）

也有網友懷疑影片真實性，對此，狗哥表示，在鑰匙被土撥鼠叼走後，當地的村民自發地幫忙一起尋找，但當天並未找到，「車主是我朋友，他的越野車可以用手機操控，沒有車鑰匙的話，也可以駕駛。」

理塘縣政府一名男性工作人員透露，確實有這件事，鑰匙已經找到了，「當地土撥鼠確實較常見，村民們在昨天已經從土撥鼠挖的土裡，一起幫忙尋回了鑰匙。」
 

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