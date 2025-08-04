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大陸 大陸焦點 特派現場

央視揭發水光針亂象　記者「親自體驗」拍下無良業者瞎話連篇

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲《央視》調查節目踢爆「水光針」騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸醫美亂象叢生，標榜「微創變美」的水光針，近年來成為是年輕人暑期變美計畫的首選。大陸《央視》製作調查節目，直擊大陸各地從正規醫美機構違規操作，到無牌美容店公然提供「代打」服務，再到地下市場大量販售走私針劑與禁用麻貼，記者甚至勇敢親身體驗違規操作流程，揭發「水光美膚」為名的行業亂象，甚至大陸知名社交平台「小紅書」竟然違規針劑代打接單平台。

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲ 水光針注射必須獲批「第三類醫療器械」產品，大陸消費者經常被業者欺騙。（圖／翻攝央視財經 ）

調查顯示，廣州市的廣東韓妃整形外科醫院雖具《醫療機構執業許可證》，卻違規使用絲麗516動能素這類「第二類醫療器械」作為注射用水光針。按規定，水光針注射應使用獲批的「第三類醫療器械」產品，否則視為違規行為。

院內顧問與院長刻意混淆「械二」與「械三」的概念，以「放心注射」等語術掩蓋產品實際批號。甚至連使用的麻藥面膜，也標示為「元泰婧皮膚抑菌液」，其含有嚴格管控的「三甲卡因」，屬非法添加。實際登錄藥監局網站查詢後，確認該水光產品並不符合注射標準。

另一家名為位於姬妍兮醫療美容診所，同樣違規使用麗駐蘭黑盒水光產品進行注射。面對記者針對合法性提出的質疑，主診醫師余姓醫師一再閃避，並聲稱操作「完全合法合規」。

《央視》記者甚至親自體驗，再次按照包裝上的批號上藥監局官網進行查驗，發現即將用於注射的針劑依舊為械二批號，不能用於注射。敷麻過後，余姓醫生若無其事地為記者違規注射這款未獲械三批號的水光產品。

實際上，該產品亦為械二類，不具備注射資質。在敷麻與注射過程中，該院使用的「泊放」牌退熱貼亦非正規麻藥產品。

▼ 大陸規定水光針注射必須獲批「第三類醫療器械」產品，否則視為違規行為。（圖／翻攝央視財經 ）

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲ 記者親自體驗非法操作流程 。（圖／翻攝央視財經 ）

《央視》調查報導直擊位於深圳居民社區內的遇見美科技美容店，表面為生活美容機構，實則非法從事醫療行為。店內販售的JUVELOOK水光針無任何中文標示，店長承認全部為從海外走私入境。麻藥也以「美白體膜」名義蒙混過海關。

該店亦為客戶注射未經批准的「外版麗珠蘭」水光針，全無產品註冊編號或監管憑據，明顯違規且涉走私，部分產品為「三無」產品，甚至沒有品牌或標識。這樣的非法操作不僅挑戰法律底線，也對消費者構成極大風險。

調查深入深圳明通化妝品市場的「鑫隆國際醫美倉」，記者發現大量無中文標籤、未經藥監局批准的水光針與麻貼在明目張膽販售。紅盒「麗珠蘭」水光產品標示被人工貼紙遮蓋，更名為「麗蘭」，試圖掩蓋其實際產品資訊。

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲ 銷售人員指出「小紅書」許多代打水光針廣告，實際上都是沒有證照的人員。（圖／翻攝央視財經 ）

銷售人員向記者坦言，「雖然盒上沒寫可以打，但都可以注射，效果非常好」，並鼓勵記者「上小紅書看看效果分享」。他還提供一本長達132頁的報價單，上面列出數百種「可打」的水光針與麻膏產品。違禁麻貼更以每盒73元售出，與國家明令禁止販售的內容高度吻合。

調查發現，小紅書平台上活躍著大量無資質的代打水光針人員。透過平台聯繫上徐州某代打工作室，進入現場發現，操作台堆放著已使用與未用針劑與針頭，敷麻環節甚至用針頭外殼代替面膜棒，完全不顧衛生與安全。

這位代打人員表示，多數客人會自行從藥商處購買針劑，然後透過小紅書尋找她們進行注射，並聲稱「換座城市一樣找得到人打」。但當記者對其操作合法性進行追問時，對方便匆忙以「約朋友吃飯」為由中止操作，並在事後刪除所有聯繫方式。

▲▼ 踢爆水光針騙局 。（圖／翻攝央視財經 ）

▲ 許多銷售人員不是正規醫療人員，自己都不知道幫顧客打得針劑是什麼。（圖／翻攝央視財經 ）

連雲港薇緹醫療美容機構，記者雖選擇了正規的「潤致娃娃水光針」，但在付款階段卻被要求加購88元的「東國水光」產品。對方聲稱該產品同樣擁有「械三批號」，可安心注射。

實際上，經藥監局查詢後發現，該產品的適用範圍僅限「預防腹腔術後黏連」，屬於術用凝膠，根本不具備作為面部水光針注射的適應症。

類似誤導還出現在其他醫美機構如「醫顏醫美」，如產品「術唯可」亦屬同類型術用醫材，卻被當作水光針銷售，成為行業內「低價引流」的常見手段，實為違規使用醫材。

該調查報導經過長達數周的明查暗訪，揭發大陸水光針從生產、銷售、宣傳到注射全流程存在多重亂象，無論是正規醫美機構違規行醫、還是無證工作室非法操作、乃至平台推手助力黑產，都將消費者置於極大風險中。監管部門亟需加強執法力度，針對「代打」、「走私水光」、「小紅書平台推廣」等鏈條進行徹查與整頓，切斷非法產業鏈。

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