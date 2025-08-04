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餐廳收10%服務費「水還要自己倒」　他傻眼：寧願直接漲價

▲▼約會,串燒,宵夜,喝酒,居酒屋,續攤,相親,聚餐,女同事,曖昧,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO認為台灣收服務費，但根本沒有享受到服務。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣不少餐廳會加收10%服務費，不過有些店家是採自助式的，卻收10%服務費，一名網友表示，多數餐廳僅提供倒水等基本服務，卻額外收取服務費，甚至有些店家的水還要自己倒，「比歐美小費文化還難理解」，寧願店家直接將10％費用計入餐點價格中，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「台灣餐廳的服務費太猖狂了吧」，以往高價西餐或自助餐才會收服務費，店員通常受過專業訓練，消費者也較能接受。但現在只要人均消費超過300元的餐廳，幾乎都會加收服務費，不管餐廳型態為何，大多只協助倒水，甚至有些還要顧客自助取水，讓他不禁疑惑「到底在收什麼意思？」

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此外，部分店家將服務費改稱為「清潔費」，但原PO認為，維持環境整潔本來就是餐廳人員的基本職責，「怎麼會獨立成一個名目跟消費者收錢？」寧願店家直接把10%服務費的錢算進餐點內，「寫個10%服務費，卻只是幫忙送餐真的很詭異。」

他也提到，雖然歐美流行小費制，但那筆錢通常直接給服務生，反觀亞洲地區，如日、韓則不常見服務費，服務可能還更優質，「台灣到底是哪時候起這種歪風的？」

貼文曝光，許多網友有感，「還有手機掃碼點餐的也敢收」、「我從以前就一直覺得加收10%服務費不合理，不合理的原因主要是，這服務費是進老闆口袋」、「說到底，服務費其實就是因為店家漲價會被出征，但是不漲又壓縮利潤，為了讓價錢看起來漂亮一點而生的東西」、「最好笑的是現在一堆座位沒有服務鈴，線上點餐也沒有服務鈕，服務生一小時叫不到幾次」。

有網友點出「服務費」的背後原因，「我記得設服務費是為了避稅，所以政府應該立法將服務費算進成本中，讓老闆避稅噴出來」、「你如果有仔細看發票列項方式，服務費是另外放一格，因為服務費部分，是不需要繳稅金的」。

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