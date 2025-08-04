八炯遭控學納粹！波特王「魔法對付魔法」69字緩頰　網炸鍋了

▲網紅八炯（左）、波特王（右）。（圖／記者湯興漢攝、波特王IG）

記者周亭瑋／綜合報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）日爆料，戰友八炯走向極端、操弄群眾情緒，甚至模仿納粹煽動民意；對此，當事人親上火線道歉，坦言是私下和朋友自嘲。而網紅波特王也留言緩頰，稱「比較偏向魔法對付魔法啦」，結果一席話被洗版酸爆。

陳柏源昨日在爆料，八炯私下透露，有在研究納粹如何操控群眾反共，這讓他不以為然，認為對方已背離反共初衷，他也在Threads上難過表示，「我已經付出全部，沒有退路；但當我看見這場運動被拖向極端，我只能做出最痛苦的決定，把真相說出來。這不是攻擊誰，這是守護我們最初的信仰。」

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▲波特王留言緩頰。（圖／翻攝自Threads）

影片、PO文一出，讓輿論瞬間炸鍋，波特王則一頭霧水，留言直呼「看不懂了，這是哪一齣？但我仔細看你們的對話，八炯的用意也還是反共，只是他覺得可以參考過往歷史經驗，我認為比較偏向魔法對付魔法啦，總之希望你們倆好好溝通。」

然而，這番話再度引爆爭議，大票網友洗版怒回，「用魔法對付魔法哈哈哈哈哈哈哈哈，到底在講什麼東西，要笑死」、「我的天啊！台灣讓你們這樣搞下去，還得了？」「是非對錯胡亂弄，真虧你講得出來」、「你的歷史真可笑」、「這叫參考過往歷史？魔法對抗魔法？下限在哪裡呀？簡直恐怖份子」、「真的很丟臉」、「納粹叫做魔法對付魔法？歷史課本全部還給老師了嗎？這樣對綠營支持者情何以堪」。