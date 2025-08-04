帥哥同事母單3X年想戀愛「卻打槍4女同事」！她想進攻　一票搖頭

▲原PO對男同事很心動。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，公司有一位外型出眾的男同事，身高175公分左右，個性溫和、工作態度認真，但幾乎不會跟女同事交流，積極進攻的4位女同事都被拒絕了，其實對男同事心動很久了，很猶豫要不要進一步認識，也好奇條件這麼好的男生，為何會一直單身？貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，「男同事長得頗帥但一直單身？」男同事長相帥氣、五官分明，身高大約174到176公分，工作上表現認真，個性也十分溫和親切，不菸不酒，但幾乎不太會跟女同事交流；據其他男同事透露身材很不錯，也有想交女朋友的打算，「我們都覺得這不可能單身3x年啊，大問號，不過已經確定是單身，甚至應該是母單。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，帥哥同事在辦公室很有魅力，有4位女同事積極主動，但都無法打動他，甚至有男同事和男實習生也都曾經嘗試接近，也是失敗收場。原PO坦言，自己其實也對帥哥同事心動很久，「對他蠻暈的」，不過，男同事平常工作相當忙碌，在公司很難遇到，就算碰到也沒什麼機會聊天。

更讓人無奈的是，認識帥哥同事3年了，原PO連對方的私LINE都沒有，加上男同事幾乎不用IG，想透過社群媒體上進一步認識也無法，「到底該怎麼做啊？」

貼文曝光，掀起網友討論，「通常不會有人想跟同事在一起，三年了，男生沒興趣就是沒興趣」、「有可能心裡有人或是眼光很高，或是跟辦公室的人在一起，但要低調就說自己單身」、「首先辦公室戀情多數沒好下場，而且私生活，他沒必要跟三姑六婆說太多，等等一堆造謠、謠言」、「傳說中的草食男阿，一般女孩子沒招能對付，也不想談戀愛，嫌麻煩」。還有網友勸原PO放棄，「我帥同事6-7年單身了，拒絕不知道多少人了。」