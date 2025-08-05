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檢察官上國中當老師！　南市推廉潔法治教育學生秒變法律小達人

▲台南地檢署主任檢察官王聖豪走進永康國中，用故事與互動講解法律觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署主任檢察官王聖豪走進永康國中，用故事與互動講解法律觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動法治教育向下紮根，台南市教育局4日與台南地檢署攜手合作，在永康國中舉辦「廉潔政府與誠信價值公民講堂」活動，由主任檢察官王聖豪親自走上講台，化身「行動公民課本」，用生動案例結合法律條文，為近200名師生帶來一堂超有梗又本土化的法律素養課。

▲台南地檢署主任檢察官王聖豪走進永康國中，用故事與互動講解法律觀念。（記者林東良翻攝，下同）

現場課程將刑法、民法、時事熱點結合進教學內容，不僅講詐騙、談霸凌，也帶入誠信與廉潔的生活實踐。王檢察官以貼近生活的說故事方式，穿插互動問答、有獎徵答，讓師生從笑聲與思辨中深化法治觀念。

市長黃偉哲表示，誠信與守法不只是書本知識，更是孩子們面對誘惑與選擇時的判斷指南，法治教育應從小紮根，才能建立更清明廉潔的社會基礎。

▲台南地檢署主任檢察官王聖豪走進永康國中，用故事與互動講解法律觀念。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，現行國中課綱已融入法律素養內容，本次活動讓同學發現「法律不是冷冰冰的文字」，而是生活中不可或缺的保障。希望學生將今日課堂所學轉化為行動，回到家中也能分享誠信觀念。

永康國中校長周憲章表示，活動現場氣氛活絡、學生反應熱烈，不僅提高對法律的興趣，也啟發他們從生活中思考什麼是對的、什麼是不可以做的。

教育局政風室主任鄭淑盈補充，未來將持續推動「公民講堂」系列活動，讓誠信與法治在校園生根，從學生出發，帶動整座城市邁向更守法、更廉潔的公民社會。

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