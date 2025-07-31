《夠愛》版權爭議吵6年終落幕　謝和弦、馬槽要賠39萬確定

▲《夠愛》版權爭議落幕，謝和弦等須賠償39萬元確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌手謝和弦改編「終極一家」插曲《夠愛》，並在YouTube上傳《夠愛2.0》，被作曲人陳德修（脩）指控侵害著作權，要求謝和弦與馬槽公司須賠償60萬元並登報道歉。全案纏訟4年，智財法院更二審改判謝和弦須賠償14萬元，馬槽公司須賠償25萬元。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

陳德修起訴指稱，他在2006年，當時仍是樂團東城衛成員，他獨立創作歌曲《夠愛》曲的旋律部分，並在2007年完成。當時，可米國際影視事業股份有限公司拍攝戲劇「終極一家」需要插曲，認為《夠愛》旋律適合，而可米公司取得《夠愛》曲子部分的著作權後，才交給謝和弦填詞。且於謝和弦填詞後，米公司再次確認自己與謝和弦均同意《夠愛》的作曲人為陳德修、作詞人為謝和弦後，才在2007年隨同戲劇「終極一家」正式公開，所以該歌曲確實是他製作。

不料，謝和弦在2020年7月底，未經陳德修同意，在YouTube上傳重新錄製的《夠愛2.0》，並以文字註明作曲者為「謝和弦／陳德修」，過幾天作曲者再改為「謝和弦」，之後馬槽公司更以此在多個付費音樂平台上架。因此陳德修認為這作法侵害他的著作權，起訴請求謝和弦、馬槽公司須連帶賠償60萬元，之後又改請求連帶賠償41萬、謝和弦賠償29萬，並登報道歉。

法院審理時，謝和弦拒絕賠償，他辯稱歌曲的「詞」、「曲」都是謝和弦在陳德修家中同時完成創作的，當時在場者除了陳德修之外，還有東城衛的其他4名團員，而可米公司於2007年拍攝「終極一家」，並收錄該歌曲為主題曲，可米公司未經謝和弦同意，就以陳德修為作曲人，而實際上陳德修僅編曲而已，編曲至完成旋律之作曲階段，尚有一大段之空間，不能說編曲就是作曲人，因此拒絕賠償。

案經智慧財產與商業法院審理後，一二審均判決謝和弦與馬槽公司須連帶賠償25萬元，另外謝和弦個人還需另外賠償14萬元，此外也須在某報紙頭版上刊登澄清啟事。到更一審時，則改判謝和弦與馬槽公司連帶賠償20萬元、馬槽公司賠償5萬元、謝和弦賠償14萬元，總計還是判賠39萬元，並刊登澄清啟事。全案再上訴，最高法院日前採信更一審見解，駁回雙方上訴，全案確定。