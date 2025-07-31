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北市清潔隊員遭3打1反擊成雙殺！辯「我是自衛」二審仍判24年

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲台北市清潔隊員王姓男子，持刀殺害2人，二審仍重判24年。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市清潔隊員王姓男子，與同為隊員的高姓男子為兒時玩伴，但2人因故鬧翻，高男於2023年11月間，找了廖姓、李姓2名友人前來助陣，找王男談判。眾人一言不合動手攻擊，王男在3打1的情況下，反持刀將高男、廖男殺死。一審國民法官將王男重判有期徒刑24年，案經上訴，高等法院31日二審駁回上訴，維持24年的刑度。可上訴。

現年60歲的王男，與死者高男為兒時玩伴，2人也同在大同區的清潔隊工作。不過2人最後因細故鬧翻，高男在2023年11月16日凌晨時間，先打電話給王男，約好時間在王男住處樓下談判。凌晨4點多，高男找了廖姓、李姓2名友人，到王男位於台北市大同區蘭州街的住處下談判。

但眾人一言不合，高男等3人取出預藏的警棍、水果刀、鋁棒等物品攻擊王男，王男也拿出折疊刀反擊，一陣混亂後，王男的刀刃刺入高男左側胸部，廖男的左大腿上方也遭深深割了一刀，2人均被緊急送醫，但最後仍因大量失血，宣告不治。王男遭捕後，檢方聲請羈押獲准，最後依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由士林地方法院國民法官審理，王男在審理時否認具有殺人故意，辯稱當時自己被攻擊時，是出於防衛才反擊，沒有要殺害2人的意思。但國民法官認為，根據2名被害人受到深度刺傷而大量出血的嚴重傷勢，再加上觀看現場監視器錄影後，發現王男的攻擊手段兇狠；此外，另一名遭殺傷的李姓男子，也證稱雙方互相砍殺。

另外高男的女友也證稱，高男先前與王男通電話時，雙方就已經互嗆，王男早知道高男的邀約不懷好意；因此國民法官認為王男宣稱不知對方來意、所以是出於正當防衛，沒有殺人故意，此論點不可採。最後國民法官審酌王男的行為，將王男分別判刑12年與14年，合併宣告應執行有期徒刑24年。案件上訴第二審。

二審高等法院於31日宣判，由於王男仍矢口否認具有殺人故意，再加上他並未與被害人達成和解，因此高院認為量刑因子並未改變，仍將他判刑24年。

▼王男當時與3名男子在大街上動手，有2人失血過多而死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市大同區有2名男子前往蘭州街找人，3人當街爆發全武行，他持小刀猛戳。（圖／記者邱中岳翻攝）

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