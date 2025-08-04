涉詐「二審求緩刑」狂拜GPT！答案驚呆　律師嘆：付費也一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

AI早已深入大眾的日常生活中，現在連打官司都有人想靠ChatGPT。「巴毛律師」陳宇安今表示，有被告涉嫌詐騙，二審想求緩刑，但他並沒有請律師，而是不斷和ChatGPT討論策略，而GPT給出的答案也讓她傻眼，於是發文透露真實情況。

陳宇安在「巴毛律師混酥團」提到，昨天在Thread上看到有人涉嫌詐騙，一審判1年10個月，現在二審被告想求緩刑，但並沒有找律師，其訴訟策略是跟ChatGPT討論出來的，「GPT建議他找網友聯署，說他是好人、對社會有幫助......。」

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這案例讓她不以為然，透露自己也曾遇過，前來諮詢的人拿ChatGPT給的建議詢問，當她講的內容不同時，對方甚至比較相信ChatGPT。

最後，陳宇安直言，「我自己試過問ChatGPT法律問題，他會回答得頭頭是道，但仔細看很多內容根本是錯的，甚至會自己捏造不存在的法條跟判決。拜託有法律問題還是諮詢律師，就算你的ChatGPT有付費也一樣。」

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