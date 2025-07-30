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倒栽蔥塞鐵桶悶殺2人　中橫2桶屍案兇嫌楊鴻儒逃死定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲台中賭場楊姓老闆以鐵桶悶殺2人，逃過死刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市男子楊鴻儒經營賭場，看上另名女富商財力，欲進行追求，但認為女富商的陳姓同居人為絆腳石；另外，賭場也常遭賴姓賭客揚言檢舉，不堪其擾。楊男遂下藥迷昏2人，將2人硬塞入鐵桶內悶死，並分別棄屍在中橫、花蓮山區。楊男三度遭判死刑，但更二審將他判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，楊男逃死定讞。

楊男現年73歲，先前因犯下強盜案件，遭判刑17年8月，2012年間才獲得假釋出獄。出獄後他除了從事電鍍業以外，還開起麻將館賭場。楊男與陳姓男子熟識，得知陳男的楊姓女友經濟條件優渥，萌生貪念亟欲展開追求，但他認為陳男為絆腳石，打算除去陳男。

2015年6月間，楊男假意邀請陳男前往南投訪友，並開車搭載陳男前往。在路上他藉機對陳男飲食下藥，迷昏陳男；而後將陳男以「倒栽蔥」的方式，頭下腳上塞入鐵桶，並將鐵桶蓋鎖死，陳男因缺氧悶死在鐵桶內。楊男於花蓮縣秀林鄉台8線公路附近，將鐵桶推入山谷內棄屍。

陳男失蹤兩週後，下落無人聞問，楊男以為殺人手法可以瞞天過海，又對賭場中經常揚言要檢舉的賴姓賭客下手。他約出賴男到台東旅遊，並以相同手法對賴男下藥，一樣也以「倒栽蔥」的方式，將賴男塞入鐵桶悶死、鎖死，又開車到相同地點，再度將鐵桶推入山谷棄屍。

2名死者的親屬均報案協尋，警方透過不知情而協助棄屍的楊男友人，找出賴男棄屍地點，尋獲賴男屍體，這時楊男已經逃亡。過沒幾天，一名工人在清洗道路欄杆時，因噴水機油料用罄等待同事前來加油時，發現路旁有惡臭，探頭一看發現蒼蠅飛舞的鐵桶，遂報警處理，警方因此一併尋獲陳男屍體。最後檢警逮捕逃亡的楊男，提起公訴。

楊男一審、二審、更一審，三度遭判處死刑。但更二審認為本案繫屬已超過8年，依照《刑事妥速審判法》減刑；此外楊男也已超過70歲，在長期拘禁下若獲得假釋，出獄也已經超過90歲。因此更二審改判處他無期徒刑。全案再上訴，最高法院30日採信更二審見解，駁回上訴，讓楊男逃過死刑定讞。

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