快訊／高虹安告陳時奮不成反被依誣告判刑　上訴二審改判6月

▲高虹安誣告案件，高等法院二審宣判。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安，先前遭旅美教授陳時奮PO文指稱「論文抄襲」，高虹安提告不成，卻反遭陳時奮自訴誣告，一審將高虹安判刑10月。案經上訴，高等法院28日二審宣判，仍認定高虹安有罪，改判6月。可上訴。

高虹安2022年參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件，最終黯然退出選戰。當時旅美教授陳時奮，多次以筆名「翁達瑞」PO文聲援林智堅，包含「被指導教授除名的高虹安」、「師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事」、「高虹安退出政壇吧！」多篇文章，內容指稱高虹安於2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲，抨擊她退選。

高虹安當時對陳時奮提告妨害名譽，但檢方最後做出不起訴處分；陳時奮認為高虹安明知學歷造假卻仍提告，因此反控她誣告。台北地方法院一審審理後，認定高虹安有罪，判刑10月。案件上訴二審。

高等法院二審審理時，高虹安否認犯罪，她主張自己當時提告是反駁陳時奮PO文內容「被指導教授除名」、「李傑不承認有高虹安這個博士生」、「高虹安沒有自己的博士研究」等部分，並未針對學歷、論文等部分提告，所以沒有誣告的犯罪故意與事實。她強調，博士論文引用資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處「確實有疏忽」，但不等於抄襲。

全案於31日宣判，高院仍認定高虹安明知自己論文抄襲，卻仍刻意提告妨害名譽，確實有誣告故意，成立本罪。但考量高虹安的犯後態度，高院改判高虹安有期徒刑。可上訴。

值得注意的是，本案若因此確定，高虹安雖獲判6月以下刑期，但因誣告罪本刑超過5年，即便宣告6月以下刑期，仍不得易科罰金。不過高虹安仍可以請求執行的地檢署審酌，讓她易服社會勞動服務，不用進監獄服刑；但若檢方不同意讓她易服社會勞動服務，高虹安就必須入監獄服刑。