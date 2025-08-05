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和男友差7歲「約會要AA制嗎？」　兩派戰翻：維持原本模式就好

▲▼約會,鐵板燒,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲和另一半年齡差很多，也會AA制嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶出門約會，都會採AA制，但如果雙方有一定的年齡差距呢？近日有網友發文透露，兩人如果出門約會，男友都會主動先付錢，而她事後則會給一半的費用，不過朋友得知後，卻覺得男生年紀比較大，就應該讓男生出，大家覺得呢？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「跟男友年齡差很多該如何AA」為標題發文，提到她和男友在同家公司工作，薪水算很不錯。由於她和男友相差7歲，而對方也比她多工作4年，所以薪水應該會更高。

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原PO透露，她和男友出去吃飯時，對方都會主動先付錢，但因為她覺得有點不好意思，所以事後也會給一半的錢。只是朋友得知後，卻覺得男生年紀大這麼多，薪水也不錯，出去應該就是男生出錢，沒必要AA制，而且男生不會因為女生出錢就更愛她。原PO對此就想知道，大家是怎麼看的呢？

▲▼約會,串燒,宵夜,喝酒,居酒屋,續攤,相親,聚餐,女同事,曖昧,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，有網友表示，「比較晚出社會，飯會吃比較少嗎」、「老實說啦，你如果要健康的感情關係，就是互相分擔，不一定要AA，但也要這餐女方出錢，下一餐男方出錢。如果你只是圖他的錢就當我沒說」、「自己吃多少就付掉多少，那是他賺的錢，不要把男生當ATM」。

也有網友回應，「我跟之前男友也是有年齡差距（7歲），出去吃飯也都是AA，深刻體悟到男生不會因為你不花他的錢而更珍惜你這句話是真的，分手後只找願意請客的男生」、「男生不會因為你付出多就更愛你這是真的，我前任我都AA，他還劈腿呢。現任老公全付男，是世界上對我最好的男人」、「有年齡差距還要AA的另一半，我會選擇單身」。

還有網友認為，「我覺得維持你原本的模式就好，朋友的建議不用加進來」、「看你自己的擇偶標準啊，找自己的男朋友，為什麼要套用別人的標準」、「要看你跟你男友怎麼協調，問別人都不準，感情是你們在談的！你可以旁敲側擊，拿相關文章問問他的想法」。

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