她找工作發現「殘酷1事實」　網爆共鳴：一點鳥用都沒有

▲原PO想要轉行。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想領到符合期望的薪水，是否要累積到一定年資才有可能？近日就有網友發文表示，她已經出社會3、4年，薪水也從35K來到4字頭，雖然她有意轉行，但卻發現就算有工作經驗，很多職缺的起薪仍是4開頭，讓她覺得4萬薪水很難突破。貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「4萬薪水好難突破」為標題發文，提到她已經出社會3、4年了，薪水也從35K來到4字頭。她透露自己比較偏向文科，所以比較難從事銀行、科技業，最近想轉到行銷企劃領域的她，卻發現多家公司開出的薪資都不符合她的預期。

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原PO表示，不論她怎麼看，該領域的年終獎金最多都只有一個月、每年最多加薪3000元，且即便有經驗，起薪也就是4萬多元。對於這樣的數字，她便心想，似乎沒有累積到一定的年資，薪水就永遠只能是4開頭，4萬薪水實在很難突破。

貼文曝光後，不少網友也有同感，「工作第7年才破4萬，只能說台灣文科生就是不值錢，英文系除非英文好到可以做即時翻譯或是外交官，不然英文系畢業真的一點鳥用都沒有」、「真的很有感，薪水天花板，需要努力爭取，或研究出來」、「同感，畢業後一直當家教，想說求個經驗去當營運行銷類的專員，再高也是5萬左右」、「行銷領域的薪水真的就是這樣」。

也有網友回應，「每個工作有它的薪資上限」、「正常，一般工作都有它的天花板，除了技術性及輪班工作，要突破5萬也有難度」、「可以往科技業的行銷、製程、倉管、品保走，或是半導體技術員」。