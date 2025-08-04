泡湯阿伯勸多吃飯「小到看不到」　苦主尬笑！一票嘆有夠冒犯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名男網友近日在Dcard發文，分享泡裸湯的奇遇，原本只是想放鬆，結果一進烤箱就遇到一位伯伯與他「熱情交流」，後來又被多位長輩集體評論私密部位的大小，讓他當場傻眼又尷尬「他們就這樣討論了好久我的雞雞」，奇妙際遇讓眾人也哭笑不得。

原PO在Dcard貼文「泡裸湯被一群伯伯討論我的雞雞」，說他當時在烤箱裡，有個伯伯進來了，對方膚色黝黑，雖然有點肚子但身材很不錯，重點是阿伯的私密部位相當驚人，「毛又濃又長 卻擋不住他的寶貝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方坐下後，就開始跟他聊天，可聊著聊著，對方突然開勸他要多吃一點，「你太瘦了啦！要多吃點，長點肉，那邊也會比較大，你看你的那麼小都看不到了」，說自己營養充足、都吃三碗飯，還不忘擺弄生殖器官，讓原PO直呼「像是在展示什麼戰利品一般，是蠻羨慕的。」

後來原PO藉口「烤太久」離開烤箱改泡熱溫泉池，沒想到剛剛那位阿伯也出來加入。更離譜的是，原本熱池裡的其他三位伯伯，突然也開始用台語熱烈討論起年輕人的「那裡」，「現在年輕人營養不夠，懶趴都小小隻」、「我剛剛看這個年輕人一下，怎麼都只有毛。」

一連串發言讓原PO完全傻眼，只能默默泡完起身洗澡，伯伯還補上一句，「你們看，年輕人真的有夠小。」並不忘提醒，「年輕人記得多吃飯呀」，讓他只能尷尬笑回「好～」

看到貼文後，網友們紛紛留言，「有一種為了你好但又有夠冒犯的感覺…」、「這是性騷擾了吧」、「真的蠻不尊重人的欸！拍拍你……」、「這是性騷擾了吧！感覺好不舒服…QQ」、「老一輩真的普遍缺乏性平意識」、「誰叫你要搭理阿伯？『嗯』完一聲後，閉目養神裝沒聽見，就沒後面的事了。」