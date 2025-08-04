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搭機遇2孩「哭鬧逾30分鐘」！他1動作遭父母嗆「怕吵別出門」傻眼

一名男網友表示，他搭機時遇到孩童哭鬧，結果被父母嗆聲「怕吵就不要出門」，讓他傻眼。（示意圖，非當事孩童／Unsplash）

▲原PO在飛機上遇到吵鬧的孩子，只是下意識摀耳朵，竟被對方父母嗆。（示意圖，非當事孩童／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，自己並非厭童者，但最近搭飛機返台時，遇到鄰座2名幼童哭鬧、咆哮超過30分鐘，他因對噪音感到刺耳而摀住耳朵，卻遭幼童父母當場嗆聲，夫妻倆除了質疑他「沒生過小孩」，更指責「怕吵就不要出門」、「有問題去跟空服員講」，讓他事後不禁上網發文詢問，「怕吵就不適合出門嗎？摀住耳朵是否算是冒犯？」

該名男網友在Dcard以「搭飛機遇到隔壁小孩狂咆哮，摀住耳朵後被孩子的爸媽嗆」為題發文，表示他前幾天搭機返台，在登機後等待班機起飛時，隔壁座位夫妻倆的2名約2至4歲的孩子不斷吵鬧，幼童先將鞋子與零食丟到走道，隨後在飛機引擎啟動後開始哭鬧，後來更變成狂吼、咆哮持續超過半小時。

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原PO表示，他曾聽見家長安撫孩童的噓聲，但效果不大，之後陸續有其他乘客因不耐煩而看向一家四口，希望噪音盡快停止。另一方面，他因受飛機引擎聲和孩童咆嘯聲影響，便用手摀住耳朵，並也看向聲音來源處，沒想到就和孩童的父親四目交接，進而引起男童父親不滿。

原PO補充道，他當時的臉色不佳，也自認「被吵到真的很難保持愉悅表情」，結果在與孩童的父親對上眼神後，就被對方質問，「怎樣？你想怎樣？」他則回應「有點吵」、「沒有怎樣，單純被影響到」、「他們（指孩童）吵到別人，影響到大家」，但對方隨即又反嗆「沒生過小孩？小孩哭怎麼了」、「怎樣？沒生過小孩的吵什麼」。不僅如此，孩童母親也插話說「怕吵不要出門」，並進一步強調，「怎樣？你小時候爸媽帶你出去你都不會哭嗎？」直到空服員前來關心時，女方更表示「有問題去跟空服員講」。

原PO事後解釋，他當時摀住耳朵是由於孩童聲音很吵、很尖銳，之所以看向聲音來源，也只是因被干擾到而已，「我真的沒有厭童，因為搭飛機遇到小孩哭鬧本來就常有，同機也有其他小孩在哭，但大部分家長都會表示不好意思，或是主動尋求空姐協助，提供一些東西讓小孩分散注意力。」他也詢問，「真的怕吵就不適合出門嗎？還有摀住耳朵是否算是冒犯？當下應該怎麼處理或反應會比較恰當？」

貼文引發網友熱議，大家紛紛建議「摀住耳朵沒問題，但那個爸爸第一句話就這麼嗆，我覺得不管說什麼對方都會不爽，（你）翻個白眼不要理他就好，有事找空服員處理，（我）遇到很多情緒控管差的人後，發現無視他會比較舒服，因為人家沒有要跟你有理有據說話，（對方）會講不贏」、「（我會）直接開嗆，他動手我還能告他」、「請空服員協助會比較好，之前（我）搭長途班機，也是有看過小孩哭，2、3個空姐過去安撫」、「跟空服員說你感覺受到威脅，他們下機就第一順位」。

此外，還有人坦言「現在好多生了（小孩）也不好好教的人，而且你只是自然反應摀耳朵」、「『沒生過小孩』、『等你生了小孩你就知道』，這兩句話真的很常聽到，但我以為是年紀大的才會講，原來現在新手父母也會說」、「（我）常常在想，每次出門在外到底要好聲好氣地跟這種人溝通，還是瘋起來不要命，要死一起死會比較好」、「跟生過小孩沒關係，單純是沒家教而已」、「現在連摀住耳朵都不行？家長真的玻璃心」、「小孩哭可理解，但當父母的也要有對別人的同理心」、「你沒有錯，那個家屬純粹是找個好欺負的嗆」。

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