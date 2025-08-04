人均300元↑餐廳「必收服務費」！全場更怒1點：都自己來也收

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在台灣外食的人越來越多，有網友忍不住抱怨一個現象，「近年在台灣幾乎人均300以上的餐廳就要收服務費，不管是中餐西餐廳、咖啡廳，但這些餐廳服務什麼了嗎？」寧願店家直接把10%灌去售價，「寫個10%服務費卻只是幫忙送餐真的很詭異。」

原PO在Dcard發文「台灣的服務費真的太猖狂了吧」，過去只有高價西餐廳或自助餐才會收服務費，且服務人員通常經過訓練，「收取費用我不會覺得有什麼問題」，但如今幾乎人均300元以上的餐廳都會加收10%服務費，不論是中餐、西餐還是咖啡廳，「大多只是幫你倒水送餐，有些水還是自助的」，實在無法理解這筆費用的合理性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有些業者收「清潔費」也他無言，「清潔本來就是你開店要維持的，怎麼會獨立成一個名目跟消費者收錢？」他坦言，比起另外列10%服務費，不如直接將價格灌進餐點售價，「像399直接賣個450我都覺得沒問題，但寫個10%服務費卻只是幫忙送餐真的很詭異。」

他指出，歐美國家的小費文化雖然如今也失控，但畢竟小費是服務生主要收入，與台灣這種服務費最後還不會進員工口袋的制度完全不同。而周邊如中、日、韓等國家，反而不太收費，服務卻更到位，「台灣到底是哪時候起這種歪風的？」對於「員工煮東西、補貨、掃廁所是服務」的說法，他也直搖頭「那叫工作內容。」即便勉強算服務，「錢也不是入你口袋啊！」

留言區不少網友認同他的觀點，「還有手機掃碼點餐的也敢收」、「我從以前就一直覺得加收10%服務費不合理，不合理的原因主要是，這服務費是進老闆口袋，WTF？」「遇過最誇張的是水自己倒、餐具自己拿、點餐到櫃台、吃完拿到回收台，收10%『服務費』」、「之前去過一間，要自己去櫃台點餐、餐具要自取的，也在收10%服務費，不知道是三小。」