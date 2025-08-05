女玩滑翔傘遭男教練性侵犯　「高空中拉開比基尼」伸手撫摸崩潰





▲女從事滑翔傘活動時遭性侵犯。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子控訴，她在突尼西亞旅遊玩滑翔傘時，與滑翔傘教練一同在高空中時竟然遭到性侵犯，教練不但緊貼著她，還拉開她身上的比基尼撫摸，讓她非常害怕。

英國《太陽報》報導，來自英國濱海城市Southport的52歲女子威爾森(Michelle Wilson)控訴，她與朋友一同在突尼西亞體驗滑翔傘活動，原本想和朋友雙人搭乘滑翔傘，然而被告知風太大了，建議分開行動，所以她改與一名男教練一同進行。

A woman from Merseyside, UK, reported that she was sexually assaulted while parasailing during her vacation in Sousse, Tunisia.

The woman claims that the operator pressed himself against her and groped her while they were in the air, which should have been a thrilling experience. pic.twitter.com/aAijsXSZNS — T_CAS videos (@tecas2000) August 4, 2025

威爾森表示，她注意到朋友與男教練之間很明顯有一段距離，然而她的經驗卻完全不一樣，教練不但把雙腿跨在她身上，一手拉著滑翔傘，另外一隻手摸著她的腿，「他的手一直在我身上游移並且深入裡面，一邊用阿拉伯語和我說話，我感覺到他的身體壓著我，我拱起了背，覺得自己被侵犯了，很害怕無助，他是個20多歲的年輕人」。

滑翔傘落地後，威爾森立刻哭了出來，向水上活動中心經理投訴，又前往當地警局報案。她難過表示，這件事徹底毀了她的假期，「身為女性，在這種國家會遇到一些男性和你開玩笑，可是這次不是玩笑，是性侵犯」，目前當地警方已將涉案男子逮捕，她的保險公司與英國外交部都在協助調查事件。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​