女玩滑翔傘遭男教練性侵犯　「高空中拉開比基尼」伸手撫摸崩潰

▲女從事滑翔傘活動時遭性侵犯。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子控訴,她在突尼西亞旅遊玩滑翔傘時,與滑翔傘教練一同在高空中時竟然遭到性侵犯,教練不但緊貼著她,還拉開她身上的比基尼撫摸,讓她非常害怕。

英國《太陽報》報導,來自英國濱海城市Southport的52歲女子威爾森(Michelle Wilson)控訴,她與朋友一同在突尼西亞體驗滑翔傘活動,原本想和朋友雙人搭乘滑翔傘,然而被告知風太大了,建議分開行動,所以她改與一名男教練一同進行。

