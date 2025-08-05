女玩滑翔傘遭男教練性侵犯　「高空中拉開比基尼」伸手撫摸崩潰

▲女從事滑翔傘活動時遭性侵犯。（圖／達志影像／示意圖）
記者李振慧／綜合報導
英國一名女子控訴，她在突尼西亞旅遊玩滑翔傘時，與滑翔傘教練一同在高空中時竟然遭到性侵犯，教練不但緊貼著她，還拉開她身上的比基尼撫摸，讓她非常害怕。
英國《太陽報》報導，來自英國濱海城市Southport的52歲女子威爾森(Michelle Wilson)控訴，她與朋友一同在突尼西亞體驗滑翔傘活動，原本想和朋友雙人搭乘滑翔傘，然而被告知風太大了，建議分開行動，所以她改與一名男教練一同進行。
A woman from Merseyside, UK, reported that she was sexually assaulted while parasailing during her vacation in Sousse, Tunisia.— T_CAS videos (@tecas2000) August 4, 2025
The woman claims that the operator pressed himself against her and groped her while they were in the air, which should have been a thrilling experience. pic.twitter.com/aAijsXSZNS
威爾森表示，她注意到朋友與男教練之間很明顯有一段距離，然而她的經驗卻完全不一樣，教練不但把雙腿跨在她身上，一手拉著滑翔傘，另外一隻手摸著她的腿，「他的手一直在我身上游移並且深入裡面，一邊用阿拉伯語和我說話，我感覺到他的身體壓著我，我拱起了背，覺得自己被侵犯了，很害怕無助，他是個20多歲的年輕人」。
滑翔傘落地後，威爾森立刻哭了出來，向水上活動中心經理投訴，又前往當地警局報案。她難過表示，這件事徹底毀了她的假期，「身為女性，在這種國家會遇到一些男性和你開玩笑，可是這次不是玩笑，是性侵犯」，目前當地警方已將涉案男子逮捕，她的保險公司與英國外交部都在協助調查事件。
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