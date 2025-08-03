英38歲男「出國植髮」慘死手術台！　土耳其低價整形事故頻傳

▲土耳其整形死亡事故頻傳，但因價格低廉，仍然吸引大量英國人前往。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名38歲男子2024年前往土耳其植髮手術，由於手術順利，因此日前他又再度前往同一間土耳其診所接受二次植髮手術，然而手術開始前他卻突然身體不適，儘管隨即被轉送至另一間大型醫院，但最終不幸身亡，目前確切死亡原因仍在調查。

根據《每日電訊報》報導，該名38歲英國男子本周再度前往土耳其伊斯坦堡貝西克塔斯地區的「Dr Cinik」診所接受植髮手術，這間診所曾為前曼聯球星費迪南德（Rio Ferdinand）等名人服務，在業界小有名氣。

根據Dr Cinik診所發出的聲明，這名病患是在手術開始前的準備階段出現不適，且原因不明。診所隨即進行醫療干預，一邊實施急救，一邊將他送往醫院搶救，但他仍在當晚去世。

Dr Cinik強調，事發前他們已按照標準流程完成所有必要的檢查，包括血液檢測、X光與心電圖，病患也經過麻醉科醫師的評估，符合手術實施標準。

事實上，這名男子早在2024年7月就曾在該診所進行過第一次植髮手術，當時手術成功，他也對結果感到滿意，因此才會再次回到土耳其接受第二次療程。然而沒想到，療程還沒正式開始，他就突發身體不適，最終不治身亡。

伊斯坦堡省衛生署已對此案展開調查，而英國外交部則表示，會協助死者家屬與當地單位保持聯繫。診所強調，目前已將所有相關醫療文件交給調查單位，但由於此案正處於司法程序中，且須尊重家屬隱私，因此暫不公布更多細節。

土耳其因醫美價格相對低廉，成為英國人熱門的整形醫療地點之一。土耳其植髮費用只需約1500英鎊（約新台幣6萬元），遠低於英國本地3000至1萬英鎊（約新台幣12萬至40萬元）的價格。每年都有超過100萬名英國人遠赴土耳其接受植髮療程，然而當地已多次發生外國人在整形手術中喪命的醫療事故。