客機頭空中被「大鳥撞出大洞」冒濃煙　乘客崩潰拔氧氣罩畫面曝

▲西班牙航班空中發生驚險事件。（合成圖／翻攝自X與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

西班牙國家航空公司(Iberia)一架航班剛從馬德里機場起飛，準備飛往巴黎途中突然遭到一隻大鳥撞擊，強烈衝擊導致飛機頭破了一個大洞，機艙內冒出濃煙，引發機上乘客恐慌、手動拔出氧氣罩，飛機最後緊急降落。

事件3日發生在西班牙國家航空公司IB579航班上，該航班從馬德里機場Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport出發，原定前往巴黎奧利機場(Paris ORY)，然而當飛機航行在6500英尺高空時，飛機突然遭到大鳥撞擊。

#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 - 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España ????????. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8 — Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025

從現場照片中可看到，大鳥導致飛機頭嚴重毀損，一大部分零件脫落，由於大鳥後來被吸入左引擎中，導致幾片風扇葉片受損。

恐怖事件也為機艙乘客帶來衝擊，當機艙內冒出濃煙時，許多乘客開始恐慌，還有人手動扯下氧氣罩使用並且大喊，「我們無法呼吸了」，情況一度十分緊張。

班機最後被迫緊急返回馬德里機場並且安全降落，雖然飛機遭遇恐怖事件，多虧了機組人員的專業表現，避免更嚴重事故的發生，事件沒有造成人員受傷。