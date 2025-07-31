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英4寶爸記憶錯亂「懷疑妻出軌」！竟是罹患罕病　2年後病逝

▲▼英4寶爸「疑妻出軌」！竟是罹患罕病。（圖／Brain Tumour Research）

▲安迪確診罕見疾病，最終在2年後病逝。（圖／Brain Tumour Research）

記者王佩翊／編譯

英國一名育有4個孩子的爸爸接連出現記憶衰退、情緒不穩定的症狀，甚至開始懷疑妻子出軌外遇。起初以為是心理健康出狀況，沒想到最終確診腦癌，並在2年後病逝，留下妻子與孩子們。

來自多塞特郡的55歲男子安迪．漢普頓（Andy Hampton）2023年起陸續出現行為怪異、疑神疑鬼的情況，還有腦霧與憂鬱，甚至因此懷疑妻子潔瑪（Gemma）有婚外情。潔瑪回憶道，「他知道那些想法是從他腦袋裡產生的，但他就是無法阻止自己去想。」

最初他到醫院就診時，醫師曾誤診是普通的感染症，直到安迪病情惡化接受進一步檢查後，才發現他的腦部出現一顆橘子般大小的腫瘤，診斷為第四級膠質母細胞瘤（glioblastoma），是種惡性且發展快速的腦癌，醫生預估他只剩3個月的壽命。而這一項震撼消息，也讓夫妻倆不敢置信。

安迪在2023年5月底接受開腦手術，成功切除95%腫瘤，隨後進行6周的放射治療與化療，但術後仍出現面部癲癇及腎臟感染等併發症。儘管一度恢復良好，但到了2024年聖誕節，他又開始出現異常。

複診後，醫師發現雖然腫瘤未復發，但腦部積水，而這正是導致他行為異常的原因。2025年2月安迪再次接受手術，裝設引流管，但病情仍未改善，最終檢查發現腦出血、出現2顆新腫瘤，肺部也有血栓。

潔瑪悲痛表示，「那時候我的世界徹底崩塌。我們以為把腫瘤切除了就沒事，但那實在太天真了。」安迪最終於5月6日辭世，享年55歲，留下潔瑪與4名孩子。

 
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