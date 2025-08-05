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歐盟暫緩對美報復性關稅　為川普談判讓路！延後6個月生效

▲▼ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

▲ 馮德萊恩與川普7月宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟宣布暫緩對美國的貿易反制措施6個月，為川普政府與歐盟執委會間的貿易談判爭取更多時間。這項決定將於5日正式生效，原定7日起實施的報復性關稅將延後執行。

CNBC報導，歐盟執委會貿易發言人4日聲明指出，「2025年7月27日，歐盟執委會主席馮德萊恩與美國總統川普就關稅和貿易問題達成協議」，強調這項協議將為「大西洋兩岸的公民與企業恢復穩定性及可預測性」。

聲明寫道，「歐盟將繼續與美國合作，就7月27日達成的協議敲定聯合聲明，考量到這些目標，歐盟執委會將採取必要措施，將原定8月7日生效的歐盟對美反制措施推遲6個月。」

根據川普上月宣布的貿易協議內容，美國將對大部分歐洲商品課徵15%關稅，包括汽車在內。作為交換條件，歐盟同意取消對美國工業產品的所有關稅，並承諾採購價值7500億美元的美國能源，以及額外投資6000億美元。

不過協議執行細節仍存在疑慮。歐盟7月聲明特別強調，這是一項政治協議，「不具法律約束力」，雙方將依據各自內部程序進一步談判，以完全落實政治協議內容。但歐盟並無權力強制私人企業採購美國石油或農產品，目前也不清楚由誰負責及如何進行上述投資。

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