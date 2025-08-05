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「提前出貨潮」退燒！　日經示警：亞洲出口恐大幅下滑

▲▼美國關稅戰，引燃多國貿易戰火。圖為貨船停靠在泰國曼谷的曼谷港，船上裝載著貨櫃。（圖／路透）

▲貨船停靠在泰國曼谷港，船上裝載著貨櫃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日經亞洲（Nikkei Asia）引述分析師看法報導，為了躲避川普關稅而引發的「提前出貨潮」即將退燒，導致亞洲對美出口在未來幾季大幅下滑，如果沒有更積極刺激內需，否則恐怕重創區域經濟成長動能。

關稅稅率塵埃落定之後，原本為了在加稅之前出貨的亞洲製造商，已經開始感受到出口動能下滑。舊金山貨運代理商Great World Logistics總裁丁吉米（Jimmy Ting）透露，美國進口商提前囤貨的趨勢「已逐漸轉弱」，尤其零售商品的出貨，最近開始放緩。

全美零售聯合會（NRF）數據顯示，7月約有240萬個二十呎標準貨櫃單位（TEU）抵達美國港口，較去年同期增長2.1%，但此數字8月起預期出現二位數萎縮，並在11月跌至170萬TEU，達到2023年4月以來的最低點。運費下跌也顯示需求疲軟。德路里世界貨櫃指數（Drewry's World Container Index）顯示，從上海到洛杉磯的40呎貨櫃現貨運費從6月12日的5914美元暴跌55%至7月31日的2632美元。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）亞太區總監霍姆斯（Alex Holmes）指出，提前出貨的現象將在未來幾個月內完全消退，導致亞太地區下半年出口成長將面臨「非常不利」的局面。他預測，馬來西亞下半年出口將年減6%以上，2026年上半年更可能重挫20%。

▲▼美國明尼蘇達州一間超市。採購，囤貨，消費，通膨，物價。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國消費者的潛在需求，被視為影響因素之一。（圖／達志影像／美聯社）

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）供應鏈研究主管羅傑斯（Chris Rogers）認為，目前最大變數是「美國通膨會攀升多少，以及這對消費需求的影響。」他預估，隨著企業因應策略，從庫存管理轉向調整價格，未來18個月耐久消費品價格將上漲約5%，部分進口商品售價已調漲10%至15%。

儘管如此，亞洲股市似乎未受影響。川普4月宣布對等關稅以來，韓國KOSPI指數勁揚24%，越南、台灣、上海股市也分別上漲13%、10%、6%。許多人擔心，亞洲股市一片看好，恐將掩蓋潛在經濟代價。法國巴黎資產管理公司（BNP Paribas Asset Management）亞太區資深市場策略師羅念慈（Chi Lo）直言「從理性角度來看，根本沒有樂觀理由」。

不過，並非所有分析師都預測，亞洲出口會像自由落體一般下滑，因為「提前囤貨」缺乏證據，且美國消費者支出動能仍難以捉摸。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據顯示，今年1至5月製造商庫存僅增加1.2%，零售商庫存幾乎沒有變化。

匯豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，雖然大家都在討論提前出貨效應，但其實缺乏庫存端的證據。他宣稱，除了電子與製藥等產業，幾乎看不到美國出現明顯的囤貨跡象，「如果沒有那麼多的提前出貨，其實就不會出現對美出口放緩的情況。這可能是因為美國消費者潛在需求比預期更強勁，在出口方面我們不會看到斷崖式下跌。」

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