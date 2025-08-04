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爸爸辛苦了！保六總隊父親節超暖心　總隊長親送驚喜寵同仁

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警察爸爸收大禮！保六總隊父親節，總隊長周煥興（左）親自策劃暖心驚喜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

為體恤警察同仁平日辛勞，警政署保六總隊特別在父親節前夕舉辦「伙力全開，爸氣登場」活動，總隊長周煥興以「心意、願意、創意、用心及同理心」為出發點，精心策劃一系列溫馨驚喜。活動中，有同仁當眾抱起同為警察的父親，更有人因家人秘密錄製的祝福影片而感動落淚，現場笑淚交織，寫下今年最難忘的父親節回憶。

活動當天清晨5點半，周煥興總隊長率領主管幹部前往台北市知名早餐店，排隊近2小時購入熱門早點，並搭配寓意「幸福」的杏仁茶，親手發送給每一位上班同仁，以實際行動表達對同仁的感謝與節日祝福。

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲活動當天清晨5點半，周煥興總隊長率領主管幹部前往台北市知名早餐店，排隊近2小時購入熱門早點。

現場有多對警察父子檔共同參與，其中年輕同仁分享，從警後才深刻體會父親當年的辛勞，更當場將父親一把抱起，場面溫馨。活動還驚喜播放警眷預錄的祝福影片，包含外籍配偶以母語獻上問候、子女感謝父親分擔家務等真情告白，讓許多硬漢同仁紅了眼眶。

周煥興總隊長特別為風吹日曬的同仁準備美白滋潤面膜，不僅親自拍攝試用教學影片，更帶動男性同仁挑戰敷面膜初體驗。有同仁興奮與太太視訊分享，笑稱「終於跟上保養潮流」，現場笑聲不斷。

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動還與專業快印公司合作，提供多款風格造型與道具，讓同仁拍攝雜誌封面級形象照，並可立即取得實體照片。不少同仁換上西裝或休閒服，在鏡頭前展現難得一見的帥氣面貌，直呼「比結婚照還用心」。

周煥興表示，警察工作常需犧牲家庭時間，希望透過活動讓同仁感受組織的溫暖。參與同仁紛紛回饋：「從沒想過父親節可以這麼幸福！」保六總隊也藉此呼籲社會大眾，別忘了向辛勞的爸爸們表達感謝，預祝所有父親節日快樂。

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊父親節超暖心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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