酷澎火箭跨境限時驚喜優惠！父親節送禮「原文書籍＋營養補給」幫你輕鬆加倍寵爸

▲Coupang酷澎火箭跨境匯聚美、日、韓等國際優質商品再享限時優惠，父親節送禮最貼心。（圖／Coupang酷澎提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

美商Coupang酷澎精選自美國、日本、韓國等地的超人氣商品，致力於為台灣消費者帶來更高品質與驚喜感兼具的購物體驗。隨著Coupang酷澎WOW會員無門檻免運政策擴大至「火箭跨境」服務，自8月1日至3日限定三日舉辦超值滿額活動，精選日系男士保養品、正韓紅蔘飲、美國暢銷原文小說與精品配件等指定商品，單筆消費滿2,000元即可領券現折400元，數量有限，讓貼心的子女們都能輕鬆犒賞老爸！

Coupang酷澎於全球14大地區皆設有營運據點，專注於蒐羅當地人氣品牌及優質中小企業好物，讓台灣消費者同步體驗國際質感生活。火箭跨境提供的商品價格也講求貼近親赴海外購物水準，免除繁複的代購流程與額外費用，打造省時又安心的購物新選擇。

自2022年正式登台的「火箭跨境」服務以來，已引進韓國、美國多款母嬰、食品雜貨及營養保健品。2025年6月起，更大幅拓展商品範疇，包含日、港熱賣好物，同時攜手全球最大內容發行商Ingram，導入超過百萬本英文原文書籍，從經典文學到熱門小說一應俱全，為讀者帶來更寬廣的跨境閱讀選擇。

隨著今年下半年個人進口免稅額度重新計算【註1】，Coupang酷澎趁勢推出誠意滿滿的回饋優惠，於8月1日至3日每日中午12點限量開搶快閃好物，精選品項最低6折起，再享全館火箭跨境指定商品滿2,000元現折400元的優惠，機會難得，把喔選購國際好物的最佳時機！

幫爸爸補給健康、為孩子點燃閱讀熱情 「火箭跨境」全方位呵護親情時光！

Coupang酷澎深知消費者對保健食品品質的高度重視，平台所販售之營養補給品皆來自原廠供貨或通過正品認證，讓選購過程更放心。例如專為50歲以上男性量身打造的「Fancl芳珂」綜合維他命，一日一包設計便於攜帶補充，或是美國NOW Foods推出的UC-II非變性第二型膠原蛋白膠囊，主打維持身體靈活度，是為父親健康加分的實用選擇。

除了營養補給，親子共度的溫馨時光更是珍貴。Coupang酷澎引進多款生動有趣的英文原文童書，包括帶有聲音的《Goodnight Goodnight Construction Site》系列，或是觸感啟發類的《Never Touch a Dinosaur!》，搭配活潑文字與立體設計，讓親子共讀的每一刻都充滿驚喜與歡笑。

喜愛閱讀的爸爸們，也能在Coupang找到心頭好！從感動無數讀者的Jodi Picoult代表作《My Sister’s Keeper》，到登上《紐約時報》排行榜的《Wish You Were Here》，一本本原文好書只要一鍵下單，就能直送到家。不只如此，Coupang亦推出如大谷翔平的MLB紀念球員卡、動漫模型等熱門收藏好物，滿足不同爸爸的獨特喜好。

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[註1] 依照財政部規定，每人每半年前6次進口貨物完稅價格在新臺幣2,000元以下者得免徵關稅、營業稅及貨物稅；每年1月1日、7月1日則重新計算。進口次數之認定時間點、關稅收取辦法、金額依財政部公告為準。