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「如大武山的父愛」 屏東縣表揚45位模範父親

▲屏東縣政府父親節表揚。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府父親節表揚。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今（2）日於大禮堂舉辦「如大武山的父愛──114年模範父親表揚大會」，由縣內各鄉鎮市公所、寄養家庭及身心障礙團體推薦，縣長周春米一一頒獎表揚45位慈愛又堅毅的模範父親，並表示每位受表揚的父親，除了承擔家庭責任外，也積極投入社區服務及社會公益，為子女樹立良好榜樣，如同大武山的父愛，肯定他們對家庭與社會無私奉獻的一生。

▲屏東縣政府父親節表揚。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府父親節表揚。（圖／屏東縣政府提供）

今年活動特別打造專屬於父親們的「榮耀伸展台」，其中16位模範父親受邀帥氣走秀，身著西裝自信登場，在燈光與掌聲中展現成熟魅力與生命風采，台下親友團熱情應援，笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫馨熱烈，父親們與家人齊聚舞台合影擁抱，不少人感動直呼：「這一刻，值得一輩子珍藏！」

活動現場由中華民國花藝設計協會屏東縣分會用心佈置，典雅花藝結合柔和燈光，營造出溫馨與尊榮感；更邀請由縣內8所高中熱舞社組成的Rouser舞團及Yospace街舞團接力演出，青春節奏引燃現場熱力，為活動注入年輕歡樂的氣息，讓這場表揚盛會感動與活力並存。

縣長周春米表示，屏東的父親就像大武山一樣，沉穩堅定地守護著家庭，是子女的靠山、社會的楷模，無論是為生計奔波，或在家庭中默默奉獻，他們的愛雖無聲卻深刻、身影平凡卻閃耀，透過舞台走秀的創新安排，讓大家不只聽見父親們的感人故事，更能看見他們的風采與自信，留下難忘回憶。

今年受表揚的模範父親中，最年長的是來自崁頂鄉92歲的任石象先生，任先生以身作則灌溉家庭，重視子女品格與人生觀的培養，從不以言語說教，而是透過一生的實踐潛移默化影響子女。如今子女皆自立自強、表現優異，並持續回饋社會，完美傳承父親的精神。

來自屏東市的陳來福先生與同樣任職教育界的妻子，重視品格教育與家庭價值，勤儉持家、以身作則，孩子們皆在良好家風下成長茁壯。退休後的他持續投身公益，長年關懷原鄉學童，推動音樂教育、參與國際義演，並擔任觀護志工逾20年，是社會中溫暖而堅定的力量。

牡丹鄉的戴良三先生，自民國70年起任職鄉公所，負責水電與路燈維修，早年設備不足，他徒手爬上電桿工作，技術專業深受敬重。退休後仍協助鄉內照明工程，被稱為「照亮牡丹的男人」，他與妻子育有兩子，以風趣與身教影響孩子，長子擔任照服員並兼職籃球播報，次子則考取原民特考、任鄉代表會秘書，積極參與社區服務，是鄉親口中的模範家庭。

來自台灣兒童暨家庭扶助基金會屏東分事務所推薦的寄養爸爸譚聖文先生，自103年與妻子投入寄養服務，至今陪伴13位兒少成長。他雖非生父，卻以行動詮釋最溫柔深刻的父愛。曾有患有過動症的孩子在學校被誤解與排擠，他始終堅定守護，陪孩子參加路跑釋放壓力，當孩子站上頒獎台時，他的驕傲笑容成為最動人的父愛寫照。

而由屏東縣牽守關懷協會推薦的寄養爸爸李文興先生，與妻子投入寄養已逾16年，照顧11位兒少。面對每位孩子不同的創傷與需求，他從不推辭，奔走於醫療與治療之間，默默承擔壓力。陪伴10年的孩子從沉默不語到獨立生活，那份跨越血緣的親情，是夫妻倆最深的驕傲與安慰。他們用愛心與耐心，成為孩子最堅實的依靠，也照亮無數家庭的希望。

屏東縣政府持續推動多元社會福利政策，整合全縣資源，提供從嬰幼兒到長者、從身心障礙者到照顧者的全方位支持服務，包括定點計時臨托、10處公設民營托嬰中心、產檢交通補助、月嫂服務、身心障礙家庭托顧與日間照顧、社區日間作業設施，以及銀髮健身俱樂部與銀向健康行動服務車等。此外，全縣設有418個關懷據點（含文健站）、75個日照中心與33個樂齡學習中心，讓每個階段的父親都能獲得適切支持，也有效減輕子女的照顧壓力，讓在外工作的子女能安心打拚，共同打造宜居宜人的幸福屏東。

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