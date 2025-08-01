父親節沒訂到餐廳「怎麼補救？」　網曝1招解：感覺很用心

▲原PO想知道，沒有訂到餐廳，有什麼方式能補救？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

父親節快要到了，很多子女都有提早訂餐廳，不過，就有網友發文表示，她和姊姊、弟弟都互相以為對方會訂，所以現在就開天窗了。由於這個禮拜沒過父親節的話，下一個假日就已經超過8月8日，因此她就想知道，現在是否還有什麼挽救的方式？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「父親節聚餐現在沒訂到還有救嗎」為標題發文，提到她和姊姊、弟弟都互相以為對方有訂餐廳，所以直到現在，都沒有人有訂位。後來她趕快打電話，問爸爸喜歡的餐廳是否還有位子？結果早已訂滿。

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媽媽得知後，有幫忙試探爸爸，爸爸是覺得只要能聚在一起吃飯即可，且也不一定要挑父親節當天。原PO則認為，依照過去的經驗，爸爸肯定有在期待聚餐，因此她就想知道，現在還可以去哪裡訂菜？有什麼挽救的方式？

貼文曝光後，就有網友建議三姊弟下廚，「兄弟姊妹每個認領煮一、兩道，也不錯啊，之後再去補吃餐廳」、「三姊弟一起下廚如何？感覺很酷、很用心」、「我覺得爸爸真的不是很在意地點，你們不如一起在家吃吧！一起下廚什麼的」。

也有網友回應，「你提醒我了，我也還沒訂」、「餐廳沒位子就問合菜外帶呢」、「我們家很少當天吃，都是大家可以的日子吃，而且有時候父親節反而有什麼特定的套餐，不能像平時一樣都可以點，我覺得不用糾結當天吃，可以當天買個蛋糕，餐廳就隨意可以的日子就好」。