八炯仿納粹操作大罷免　網比對「德國在台協會3次譴責」：雙標

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）



記者鄒鎮宇／綜合報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，並設計相關圖示於大罷免舞台上露出，引來德國在台協會譴責。對此，網友比對德國在台協會日前譴責罷綠委領銜人、國民黨主席朱立倫的文章，直言「譴責誰，不敢說嗎？」

網紅「閩南狼」陳柏源昨爆料，八炯走向極端、操弄群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意。對話截圖中，八炯聲稱在研究納粹，要研發相關手勢及標語，並設計納粹的老鷹圖案，最後也成功在大罷免舞台上呈現，許多民進黨立委意外與之同台。

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▲網紅閩南狼、八炯。（圖／記者湯興漢攝）



德國在台協會4日發文表示，「在納粹政黨統治期間，造成歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與被謀殺。大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為」，並附上奧斯威辛博物館的臉書連結。

國民黨青年軍成員宋建樑涉幽靈連署案，今年4月因不實連署、偽造文書到新北地檢署時，身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，藉此諷刺民進黨獨裁及共產黨化，引起熱議。

▲德國在台協會譴責宋建樑。（圖／翻攝德國在台協會臉書）



對此，德國在台協會4月16日發出聲明表示，非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次的行為帶有政治目的。

德國在台協會表示，很多媒體已經報導宋建樑先生於4月15日無恥的行為，「毫無疑問，宋先生故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害」。

德國在台協會指出，納粹政黨在統治期間，讓歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與殘害。大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。我們對此行為表示最強烈的譴責；同時感謝來自台灣社會的關心。

▲德國在台協會譴責朱立倫。（圖／翻攝德國在台協會臉書）



網友在PTT發文表示，比對德國在台協會對於八炯、宋建樑兩次聲明，譴責宋建樑時文章用中文加上德文，還指名「宋先生」，譴責朱立倫時整篇都是英文，然而這次譴責八炯卻只有中文，感嘆「呃…好喔，原本想說點什麼但想想還是算了」。

網友看完紛紛留言，「只敢用中文滅火 不敢讓國際媒體檢視」、「不懂，德國是有什麼把柄在DPP手上嗎」、「裝死不發文都比發這種文好，擺明雙標跟自我審查的文發出來，公信力瞬間歸零」、「反正兩國沒邦交，隨他們去演」、「超級避重就輕啊」。

▼德國在台協會今發文譴責八炯。（圖／翻攝德國在台協會臉書）

