朱立倫批八炯學納粹扯執政者　綠強烈譴責：移花接木惡意連結總統

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對近日網紅八炯遭控試圖仿效納粹，國民黨竟藉此惡意連結總統賴清德，民進黨發言人韓瑩今（4日）表示，民進黨強烈譴責使用納粹相關符號，台灣社會絕不允許相關威權、反人類言論出現。同時，更要譴責國民黨趁機移花接木，以造謠方式惡意連結總統賴清德。國民黨主席朱立倫先前多次提及「納粹說」，國民黨高層發起的罷免民進黨立委活動中，更出現納粹裝扮與符號，至今仍未道歉，國民黨冥頑不靈還造謠他人。

陳柏源昨爆料，八炯走向極端、操弄群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意，八炯今（4日）也道歉坦言，是私下和朋友自嘲，但後來被提醒，私下開玩笑都不行，因此道歉。朱立倫譴責八炯，痛批現在執政者的側翼卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器，而他們的目的不是警世，而是鬥爭；不是反省，而是煽動。這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

對此，韓瑩表示，納粹帶來的戰爭與種族滅絕，是人類近代歷史上非常巨大的傷痛，反人類的行為必須受到最嚴厲的譴責，民進黨的態度非常一致，譴責任何使用納粹符號的行為，台灣社會絕不允許相關言論與宣傳出現。

韓瑩指出，國民黨竟然藉此以造謠方式移花接木、惡意連結賴清德，必須予以強烈譴責。朱立倫日前不僅多次提及「納粹說」，引起社會譁然；由國民黨中央與地方黨部高層發起的罷免民進黨立委活動中，竟驚見領銜人宋建樑使用納粹相關符號，造成國際社會強烈抗議。

韓瑩說，國民黨屢屢踩到國際社會底線，破壞台灣民主形象，朱立倫至今仍無一句道歉，態度惡劣、堅不認錯。對於國民黨冥頑不靈還造謠抹黑總統的雙標行徑，應受到社會的唾棄，也必須強烈譴責。