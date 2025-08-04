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哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘　辯稱：被威廉、凱特慫恿

哈利王子20年前曾在派對中穿上納粹軍服（右圖），震驚英國和全世界。（翻攝BBC畫面、X@MeghansMole）

▲哈利王子20年前曾在派對中穿上納粹軍服（右圖），震驚英國和全世界。（翻攝BBC畫面、X@MeghansMole）

圖文／鏡週刊

納粹話題近日在台灣，因時事受到關注。綜觀歷史，納粹在歐洲具高度敏感性，20年前英國哈利王子（Prince Harry）因穿著納粹軍服參加派對，不只對他個人，也對英國王室帶來重大公關危機，至今仍是「冒犯歷史」的負面案例之一。

回顧這段歷史，2005年1月8日，當時年僅20歲的哈利王子參加了一場以「原住民與殖民地」為主題的私人化妝舞會。他穿上一套納粹德國軍服，袖子上佩戴帶有納粹標誌「卐」的臂章，手持香菸、酒杯，模樣輕佻。該畫面被派對的其中一名賓客拍下。

同年1月12日，英國《太陽報》頭版頭就是哈利扮納粹的新聞，並以斗大標題「納粹哈利」（HARRY THE NAZI）大篇幅報導，震驚英國和國際社會。由於事發時正逢納粹大屠殺紀念60週年，哈利的行為引發公憤，猶太團體、國會議員、社會大眾紛紛譴責，認為他在冒犯大屠殺的受害者和家屬。

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘！　辯稱：被威廉、凱特慫恿

▲哈利「扮納粹」的新聞，登上當時的《太陽報》頭版頭，標題寫道：「納粹哈利」。（翻攝The Sun）

事件曝光後，哈利透過白金漢宮發言人發表簡短聲明，表示：「若對任何人造成反感或尷尬，我非常抱歉。對於服裝的選擇不當，我道歉。」但仍無法平息眾怒。

據報導，當時哈利的父親查爾斯王儲，也就是現在的英王查爾斯三世，要求哈利到納粹集中營反省，美國洛杉磯西蒙魏森索中心（Simon Wiesenthal Center）等反納粹團體也呼籲，哈利應前往波蘭奧斯威辛集中營，深入了解納粹的歷史暴行。不過，哈利後來有沒有實際這麼做，至今仍不得而知。

哈利王子20年前「扮納粹」下場超慘！　辯稱：被威廉、凱特慫恿

▲威廉王子、凱特王妃、哈利王子昔日被稱「王室鐵三角」，和樂畫面至今已不復存在。（翻攝X@KensingtonRoyal）

時間來到2023年，已經「脱英」的哈利出版回憶錄《Spare》（備胎），在書中再度提起這段往事。哈利聲稱，當時會選穿納粹軍服，是被哥哥威廉王子（Prince William）和當時還是女友的凱特王妃（Kate Middleton）慫恿。哈利回憶，當時他猶豫到底要穿納粹軍服，還是飛行員制服？於是打電話給哥哥和嫂子尋求意見，兩人建議他選納粹軍服，看到他試穿後，還哈哈大笑。

面對過去的爭議，哈利認為，此事不只暴露了他年少輕狂、無知，也默默埋下了他與王室決裂的根源。因為他在書中暗示，威廉和凱特在事發後沒公開幫他辯護，讓他獨自承受輿論壓力。

總之，哈利「扮納粹」的行為，早已成為他人生與公眾形象上的一大汙點。他的經歷也警醒世人，面對歷史傷痛絕不可輕忽，使用敏感符號更是要謹慎，特別是在全球化的媒體環境中，個人行為可能引發遠超預期的後果。

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