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閩南狼、八炯翻臉！卡神嘆「早在意料中」：只是海嘯退潮開始

▲▼台灣國際家庭互助協會召開「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，聲援陸配亞亞。綠營側翼閩南狼、八炯不滿亞亞武統台灣言論，號朝群眾到記者會現場抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅閩南狼、八炯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

首波大罷免落幕，部分綠營及罷團人士開始「抓戰犯」，在罷免宣傳期間相當活躍的網紅「閩南狼」，就透過影片指控戰友「八炯」，以仿效納粹的方式煽動群眾行動。八炯今（4日）則拍影片道歉，稱自己是在內部反串開玩笑。對此，「卡神」楊蕙如直言2人翻臉「早在意料之中」，只是可憐了台派支持者被操弄利用。

「卡神」楊蕙如在臉書表示，八炯和閩南狼的翻臉早在意料之中，讓她心疼的是「那麼多可憐的、熱血的、單純善良的台派支持者」被操弄利用。她指出，726只是「大海嘯大退潮的開始」，「大家做好準備迎接衝擊了嗎？」感嘆「先知先覺猶寂寞，人間清醒幾多難。」

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貼文一出引發討論，就有人疑惑「8/23還沒到，為什麼要選擇在這種時候翻臉？」對此，楊蕙如回覆，「那些人過去怎麼舔共，接下來怎麼看風向倒過來，未來大海嘯就會怎麼再倒回去。」還有人開批，「他們比較像是中共派來分裂台灣的。」楊蕙如則回，「那群曹興誠黑熊幫的越看越像紅熊。」

針對爆料，八炯錄製影片回應，從開始反共以來，至今時常被藍白陣營甚至中共陣營貼上納粹的標籤，這不只有現在，面對這種攻擊，自己也不知道怎麼闢謠了、該如何自證。年中的時候，辦了一場419集會，那時候因為壓力、心情低落，所以私下也會跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，因為反正已經撕不掉這樣的一個標籤。

八炯指出，雖然是朋友、好兄弟底下的開玩笑，但後來在更多其他友人提醒下，知道這個連私下開玩笑、自嘲都不行，所以自己深刻反省，意識到這樣的說法非常不妥。八炯提到，這次罷免失敗，自己也反省很多，外界可能認為激進、分裂，但說實話，參加過這麼多次街頭宣講，看到罷團志工被欺負很不捨。

八炯說，自己只是希望幫自己人說一些話、替他們擋一點風險，大家要罵可以罵他，他可以罵回去。投票前有人提醒過他，或許自己用錯了方式，試圖用自己認為的方式去幫助大家，可能大家認為走得太快、方向是錯的，沒有注意到身後有人跌倒，有時候太想要保護別人，反而傷害到自己或其他人。

最後，八炯強調，但自己會記住這些經驗，學得怎麼樣走得更遠更穩，如果大家認為他的方式太激進，未來會減少一些線下活動，但他依然會繼續跟過去一樣在YouTube 上製作反共影片，保持初衷、至死不變，繼續的遊走海外，拉攏更多、團結更多反共中國人。

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