將八炯走歪歸咎柯建銘領導　林濁水：和民進黨團不當氣氛互相鼓舞

▲八炯。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」，八炯則火速道歉，坦言是私下與朋友自嘲。對此，前立委林濁水今（4日）表示，在柯建銘領導之下的氣氛，讓八炯深感如魚得水，八炯才華值得大家珍惜，但不只是個人歪了，而且是和民進黨團不當氣氛互相鼓舞，如今道歉，誠意實在太稀薄，黨團可以愛惜才情，也必須有同志情誼，但「揮淚關馬謖禁閉」是不可不做的。

林濁水表示，激進政治或社會運動中有極端分子參與幾乎是必然的。不只國族運動會有右翼法西斯；左翼覺醒運動中也有頑冥不化的激烈教條派。一個原本素人運動者一旦激烈教條化，若力量小則繼續留在原團體中，一且認為苗頭不錯則自立門戶。

林濁水表示，面對這一個不可避免的現象，最重要的是運動領導人必須警覺，加以禁止並誘導，而且必須謹慎不要留下模糊空間，更不應該發出鼓勵性的暗示，否則社會形象將被破壞，嚴重影響到運動的成敗。

林濁水直言，從這角度看，柯建銘總召是一個完全不及格的領導人。不斷地敘述和國民黨有仇，仇大恨深，而大罷免目的就是消滅國民黨，在這樣的原始動機之下，跟著藍白在國會大打出手、民進黨團出現挺戒嚴po文，不願最嚴厲表態、更口出刑法100條侍候、疑神疑鬼到連他這樣挺罷到甚至唯一講得出大罷的憲政正當性的人，也因為意見相左變成中共同路人。

林濁水認為，在柯建銘領導之下黨團，甚至整個黨常常呈現疑神疑鬼氣氛，毫無疑問的，這種氣氛之下，八炯所說的「逐步走入歧途」如果是真的，那麼八炯所為並不是在柯建銘授意下的行為，但柯建銘領導的氣氛肯定令八炯深感如魚得水。而罷免過程出現一些像向葉元之吐口水、阻止劉寶傑拍照等等行為就隨之而出了。

林濁水說，如今八炯事件爆發民進黨方面明態度還算明確，但黨團方面甚至比處理挺尹錫悅事件還令民眾不得不強烈「疑神疑鬼」，這情形實在不能再糟糕了。

林濁水說，無論如何，八炯的才華值得大家珍惜，八炯參與罷免的初心自己也願肯定是沒有雜質的，但不只是個人歪了，而且是和黨團不當的氣氛互相感染、互相鼓舞。

最後，林濁水強調，如今八炯的道歉，誠意實在太稀薄了，無論如何至少直到823之前應該自我禁足，閉門思過不再露面；而黨團可以愛惜八炯才情，也必須有同志情誼，雖不必做到「孔明揮淚斬馬謖」的地步，但「揮淚關馬謖禁閉」應該是不可不做的。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）