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針對非印！解放軍南部戰區南海巡航　稱任何攪局活動「盡在掌握」

▲南海，軍艦。（圖／視覺中國CFP）

▲針對菲律賓與印度在南海「聯合巡航」，解放軍南部戰區證實於8月3日至4日，也在南海海域展開例行巡航行動。（示意圖／視覺中國CFP）

記者任以芳／綜合報導

解放軍南部戰區證實於8月3日至4日，在南海海域展開例行巡航行動，就是針對菲律賓與印度在南海「聯合巡航」。戰區新聞發言人田軍里空軍大校今（4）日嚴正表示，此舉嚴重干擾地區和平穩定，解放軍將保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權與海洋權益，對於任何攪局南海軍事活動「盡在掌握」。

田軍里空軍大校表示，8月3日至4日，中國人民解放軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。

他強調，「戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海、製造熱度的軍事活動盡在掌握。」

據了解，印度與菲律賓的海軍艦艇，今天4日首次展開在具爭議的南海海域上的聯合巡邏。包括3艘印度艦艇在內，為期兩天的聯合巡邏從昨天3日開始。解放軍也在同日連兩天在南海海域展開例行巡航行動。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天預定前往新德里（New Delhi）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談。

在爭議水域發生一系列衝突後，菲律賓過去一年來已經加強與多國盟友的國防合作，與包括美國在內的域外國家多次進行聯合軍事行動，並在仁愛礁、黃岩島等地區不斷挑釁，引發大陸方面強烈不滿。大陸外交部與國防部曾多次警告，要求菲方「懸崖勒馬」，勿為一己之私引狼入室。

田軍里也曾指出，南部戰區部隊一貫「戰訓一致」，時刻保持戰備狀態，具備應對各類突發情況的能力。他強調，「任何攪局南海、製造熱度的軍事行為，都在我方嚴密監控之下，解放軍對維護地區和平與穩定有充分把握與決心。」

目前，南海局勢持續升溫，引發區域國家與國際社會關注。大陸專家學者也多次呼籲，未來南海局勢恐將更加複雜，呼籲各方應以對話代替對抗，以避免衝突擴大與誤判升級。

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