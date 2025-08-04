　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法製飆風戰機遭中國殲10擊落　外媒分析致命傷：印度情報重大疏失

▲▼印度所擁有的法製飆風戰機，傳出今年5月空戰時遭到巴基斯坦擊落。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度所擁有的法製飆風戰機，傳出今年5月空戰時遭到巴基斯坦擊落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度與巴基斯坦軍於今年5月爆發大規模空戰，巴方出動中國製殲-10C戰機成功擊落一架印度法製飆風（Rafale）戰機，引發全球軍事界關注。外媒披露，擊落主因並非西方軍備不敵中國裝備，而是印度情報錯誤評估中國製霹靂-15（PL-15）飛彈的射程，導致飛官誤判形勢，陷入伏擊。

根據《路透社》，事件起因於印度控制喀什米爾4月底發生的一起恐攻，造成26名平民死亡。印度隨後於5月7日凌晨對巴基斯坦發動空襲，雙方爆發激烈空戰。軍事專家估計，雙方約動用110架戰機，為數十年來全球最大規模的空中戰役之一。

雖然新德里當局未承認飆風戰機遭巴基斯坦擊落，但美國官員、法國空軍司令與達梭航空高層證實，印度確實損失一架飆風戰機與其他機型。這導致印尼傳出考慮改買中國殲-10戰機，衝擊法國軍售。

報導指出，印度空軍誤以為霹靂-15飛彈射程僅150公里，實際上巴基斯坦從超過200公里外發射擊落飆風戰機，甚至可能更遠，成為史上最遠空對空擊殺紀錄之一。印度情報失誤讓飛官錯判戰場距離，誤以為尚未進入危險的射程區域。

巴基斯坦官員坦言這場擊落是「伏擊」，並透露同時發動電子戰，干擾印度戰機系統與飛行員判斷能力。雖然印度方面否認系統全面癱瘓，但承認部分蘇愷戰機受到影響，目前已著手升級系統。

報導更揭露巴基斯坦軍整合空、陸、太空偵測系統，建立「狙殺鏈（Kill Chain）」，藉由自主研發的Data Link 17資料鏈，將殲-10與中國軍備、瑞典偵察機連線，達成多域作戰。此舉讓殲-10能夠關閉自身雷達，從遠距離偵察機接收目標資訊，潛行接近敵方。

對此，英國前皇家空軍中將巴格韋爾（Greg Bagwell）分析，這場空戰未必證明中國或西方空軍的裝備哪一方更具優勢，但「掌握並運用正確資訊」成為決定勝負的關鍵。他強調，「誰能擁有最好的狀態意識（situational awarenes），誰就掌握主導權」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
童子賢：非核家園落後世界潮流　讓台灣競爭力、能源韌性變差
快訊／台中男超商購物遭埋伏　宣告不治
邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人
快訊／超商購物被攻擊！台中男倒血泊　失去生命跡象
八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討
好奇關稅比20%低被要求什麼條件　童子賢：商業談判偶爾可公開
快訊／找到了！嘉義女失蹤　冰冷遺體卡瀑布石頭縫
快訊／9縣市豪大雨特報　大雷雨炸4地
快訊／鄉土劇女星遭警壓制帶回　穿短裙移送新北檢複訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

烏夜襲俄羅斯油庫失火　俄2網紅拍片被抓了

日本猛暑多恐怖？　路邊這1物「熱到融化」悽慘照瘋傳

核專家「當眾吞鈾」爆紅！23年後82歲高齡過世...死因未公布

法製飆風戰機遭中國殲10擊落　外媒分析致命傷：印度情報重大疏失

體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」英議員警告：不是個案

日本活火山「草津白根山」地震頻傳　氣象廳調升警戒等級

「極限暴雨」17天後再襲南韓！居民2500人緊急撤離　1人因急流喪命

豪宅竟是詐騙中心！18名中國人逃竄「跳樓摔斷腿」　全被泰警逮捕

屈公病蔓延印度歐洲！症狀、如何預防QA一次看　WHO緊急呼籲

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

烏夜襲俄羅斯油庫失火　俄2網紅拍片被抓了

日本猛暑多恐怖？　路邊這1物「熱到融化」悽慘照瘋傳

核專家「當眾吞鈾」爆紅！23年後82歲高齡過世...死因未公布

法製飆風戰機遭中國殲10擊落　外媒分析致命傷：印度情報重大疏失

體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」英議員警告：不是個案

日本活火山「草津白根山」地震頻傳　氣象廳調升警戒等級

「極限暴雨」17天後再襲南韓！居民2500人緊急撤離　1人因急流喪命

豪宅竟是詐騙中心！18名中國人逃竄「跳樓摔斷腿」　全被泰警逮捕

屈公病蔓延印度歐洲！症狀、如何預防QA一次看　WHO緊急呼籲

米可白爽收名牌包「送洗遭店員1句話戳破真相」！當場社死：丟臉到炸

《零日攻擊》空降冠軍！　「盜版瘋傳」劇組發聲：依法提告+求償

宋英奎遺照曝光！親友悲揭「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

莊陳仲敖長中繼5局封鎖對手！　「龍仔」連續4場敲安手感火燙

5G網速快「為何一堆人堅持辦4G？」　網曝1缺點太有感：用了才發現

烏夜襲俄羅斯油庫失火　俄2網紅拍片被抓了

日籍母子蘇州地鐵站上廁所遭襲擊　校方提醒：不要隨意大聲說日語

林襄爆沈玉琳錄影前發燒！　難過哭了「從沒感受那麼強烈」：很重要的人　

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

國際熱門新聞

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

他找到漏洞「占地建國」當總統！

17歲錄取多所名校！父母擔心離家太遠竟隱瞞

點名台灣！專家：可能7日前與美達成協議

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

21歲女遭「綁床虐殺」　刀刺全身丟包等死

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

拍性愛片＋人口販運　5中國人遭緬甸判無期徒刑

南韓李在明政府：即起撤除邊境「心戰廣播」

美貿易代表：新關稅基本已定　沒有立即調整的空間

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

日本活火山地震頻傳　警戒等級調升

更多熱門

相關新聞

南韓李在明政府：即起撤除邊境「心戰廣播」

南韓李在明政府：即起撤除邊境「心戰廣播」

南韓李在明政府今年6月上台以後，便不斷單方面向北韓（朝鮮）釋出善意！

白宮幕僚：川普痛批印度狂買俄油　實質資助俄羅斯打仗

白宮幕僚：川普痛批印度狂買俄油　實質資助俄羅斯打仗

人妻聯手小王「買凶殺夫棄屍」　離奇真相曝

人妻聯手小王「買凶殺夫棄屍」　離奇真相曝

柬埔寨間諜「日薪僅150台幣」！

柬埔寨間諜「日薪僅150台幣」！

被美國課40%關稅！緬甸樂觀：還在談

被美國課40%關稅！緬甸樂觀：還在談

關鍵字：

國際軍武東南亞要聞印度巴基斯坦飆風戰機殲-10C

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面