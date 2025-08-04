法製飆風戰機遭中國殲10擊落　外媒分析致命傷：印度情報重大疏失

▲印度所擁有的法製飆風戰機，傳出今年5月空戰時遭到巴基斯坦擊落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度與巴基斯坦軍於今年5月爆發大規模空戰，巴方出動中國製殲-10C戰機成功擊落一架印度法製飆風（Rafale）戰機，引發全球軍事界關注。外媒披露，擊落主因並非西方軍備不敵中國裝備，而是印度情報錯誤評估中國製霹靂-15（PL-15）飛彈的射程，導致飛官誤判形勢，陷入伏擊。

根據《路透社》，事件起因於印度控制喀什米爾4月底發生的一起恐攻，造成26名平民死亡。印度隨後於5月7日凌晨對巴基斯坦發動空襲，雙方爆發激烈空戰。軍事專家估計，雙方約動用110架戰機，為數十年來全球最大規模的空中戰役之一。

雖然新德里當局未承認飆風戰機遭巴基斯坦擊落，但美國官員、法國空軍司令與達梭航空高層證實，印度確實損失一架飆風戰機與其他機型。這導致印尼傳出考慮改買中國殲-10戰機，衝擊法國軍售。

報導指出，印度空軍誤以為霹靂-15飛彈射程僅150公里，實際上巴基斯坦從超過200公里外發射擊落飆風戰機，甚至可能更遠，成為史上最遠空對空擊殺紀錄之一。印度情報失誤讓飛官錯判戰場距離，誤以為尚未進入危險的射程區域。

巴基斯坦官員坦言這場擊落是「伏擊」，並透露同時發動電子戰，干擾印度戰機系統與飛行員判斷能力。雖然印度方面否認系統全面癱瘓，但承認部分蘇愷戰機受到影響，目前已著手升級系統。

報導更揭露巴基斯坦軍整合空、陸、太空偵測系統，建立「狙殺鏈（Kill Chain）」，藉由自主研發的Data Link 17資料鏈，將殲-10與中國軍備、瑞典偵察機連線，達成多域作戰。此舉讓殲-10能夠關閉自身雷達，從遠距離偵察機接收目標資訊，潛行接近敵方。

對此，英國前皇家空軍中將巴格韋爾（Greg Bagwell）分析，這場空戰未必證明中國或西方空軍的裝備哪一方更具優勢，但「掌握並運用正確資訊」成為決定勝負的關鍵。他強調，「誰能擁有最好的狀態意識（situational awarenes），誰就掌握主導權」。